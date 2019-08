Ma este ÉLŐ F1-ES MŰSOR: Mi volt ez az őrület, te jó ég... (20:00)

Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni az idei Német Nagydíjról, mely lehetséges, hogy sokáig az utolsó lesz. Ha így lesz, akkor az idei igencsak magasra tette a lécet, de az előttünk álló nagydíjakat illetően is, mert egészen elképesztő volt, amit vasárnap Hockenheimben láthattunk a versenyen az esős feltételek mellett.

Kezdődött minden azzal, hogy az FIA kissé meglepő módon álló rajtot rendelt el, ami már önmagában megfűszerezte az eseményeket, és egy kicsit a régi Forma-1-et idézte. Ezt követően sorra jöttek a váratlanabbnál váratlanabb jelenetek, kiesések és helycserék, melyek egy igazi flúgos futamot eredményeztek.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, heads into the gravel Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

Már csak a verseny kapcsán is rengeteg olyan dolog van, amiről beszélnünk kell, kezdve Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, vagy Valtteri Bottas drámájával, illetve Lewis Hamilton büntetésével, ami sokak szerint nem volt kellően kemény. Ennek kapcsán egy szavazást is kiírtunk számotokra, amit az alábbi linken keresztül érhettek el, és este természetesen az élő F1-es adásunk ideje alatt erre is fogunk térni.

