Ma este ÉLŐ F1-ES MŰSOR: Hamilton hatszoros F1-es világbajnok? (LIVE)

Az előzetes időjárás előrejelzések arról szóltak, hogy szombaton és vasárnap is leszakadhat az ég az időmérőn, valamint a futamon. Ez végül nem történt meg, de így is egy izgalmasabb Magyar Nagydíjat láthattunk a Hungaroringen, ahol amerre a szem ellátott, nézők foglaltak helyet. Fantasztikus volt a hangulat, ami nemcsak a magyar rajongóknak volt köszönhető, hanem a rengeteg Robert Kubica-szurkolónak, valamint a hollandoknak is, akik erre a hétvégére is kinéztek.

Az idei futam a taktikáról szólt, mert mindent az határozott meg az élről indult Max Verstappen és Lewis Hamilton között, aki ismét letett valamit nagyot az asztalra, amikor sorra dobálta az időmérős köröket. A brit zsenialitása is kellett ahhoz, hogy a Mercedes taktikája sikeres legyen, amire már a Red Bullnak nem volt válasza. A W10 egyszerűen túl gyors volt, amit Verstappen is elismert, valamint őszintén gratulált Hamiltonnak, megköszönvén a remek csatát.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

Emellett még számos hírrel is foglalkozni fogunk az este folyamán, hiszen egyre érdekesebb pletykák jelennek meg a sajtóban az átigazolások kapcsán, többek között Fernando Alonsóról is, aki állítólag a Red Bullnál szeretné folytatni, így összeállhatna a brutális Verstappen-Alonso duó, ami igen pikáns versenyeket eredményezhetne, főleg, ha a Red Bull-Honda továbbfejlődik.

