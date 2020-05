Ma este 7 órától jótékonysági F1-es futam: Leclerc, Norris és a többiek

Az élet nem állt meg, a koronavírus idején sem, de tény, hogy sok minden megváltozott. A sportban nagyon korlátozottak lettek a lehetőségek, és ez természetesen a Forma-1-et is érinti, ahol eddig közel 10 nagydíjat kellett elhalasztani.

A helyzet nem egyszerű, de a Liberty Media még mindig hisz abban, hogy ha júliusban sikerül elindulnia a mezőnynek, akkor az év végéig 19 versenyt is megrendezhetnek. Néhány hétvégén talán dupla-nagydíjakat is láthatunk, így szombaton és vasárnap is lehetne futam.

Hamarosan sokkal többet fogunk tudni erről, akárcsak az újabb költségcsökkentő döntésekről. A háttérben gyakorlatilag mindenki reagált, és több istálló kényszerszabadságra küldte az emberei egy részét.

Az F1-es versenyzők is otthon vannak, és többek között szimulátoroznak, játszanak a különböző játékokkal.Charles Leclerc valószínűleg a legvadabb álmaiban sem gondolta, hogy 2020-ban ilyen sokat fog játszani otthon, miközben még saját Twitch-csatornája is van.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotó készítője: Codemasters

A Ferrari monacói versenyzője a népszerűségét jótékony célokra használja fel, mely kiváló példa lehet más sportolók előtt. A #RACEFORTHEWORLD névre keresztelt jótékonysági online mini-F1-es bajnokság három fordulóból áll.

Az első fordulót már megrendezték, amiről a hu.motorsport.com többek között élőben is beszámolt. Ma rendezik meg a második kört. Az esemény az előzőhöz hasonlóan este 7 órától veszi kezdetét, amit többek között Leclerc Twitch-csatornája is közvetíteni fog.

A fő cél, hogy összegyűljön a 100 ezer dollár a koronavírus elleni harcra. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak az esemény ideje alatt lehet adakozni, hanem azon kívül is ezen a linken keresztül, látván többek között az aktuális összeget is.

19 versenyző csap össze egymással, nagyon jó hangulatban. A célok között szerepel természetesen az is, hogy szórakoztassák a közönséget, elterelvén a gondolatokat a rossz érzésekről, amik ezekben az időkben érnek bennünket.

