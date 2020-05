Ma este 20 órától az F1 leadja Schumacher első ferraris futamgyőzelmét: úgy ment az esőben, mint más szárazon

A Ferrari nem volt a helyzet magaslatán a 90-es évek közepén a Forma-1-ben. Egyéni világbajnoki trófeát azelőtt 1979-ben, konstruktőrit pedig 1983-ban szereztek. Bár szórványos futamgyőzelmek összejöttek számukra, nagyon sokáig ez volt a legendás alakulat messze legjobb összetett eredménye.

A 90-es évek legsötétebb időszaka az 1991-től '93-ig tartó volt: három éves periódus során a Ferrari még nagydíjat sem tudott nyerni. Ilyen szériára emberemlékezet óta nem volt példa a maranellóiak pályafutásában, ami elég fájdalmasan érintette őket.

1994-ben és 1995-ben egy-egy futamgyőzelem összejött Gerhard Berger, illetve Jean Alesi révén, de az olaszok még mindig nagyon messze voltak a régmúlt idők dicsőségétől. 1996-ban pedig egy totális megújulás vette kezdetét az istálló háza táján.

Az egyik legfontosabb elem a kétszeres vb-címvédő, a Benettonnal a világbajnokság csúcsán trónoló Michael Schumacher leigazolása volt. Vele együtt olyan zseniális szakemberek érkeztek a Ferrarihoz, szintén a Benettontól, mint a technikai vezető Ross Brawn vagy a főtervező Rory Byrne.

Schumacher döntését követően nagyon sokan felhúzták a szemöldöküket, és értetlenkedtek a kétszeres világbajnok címvédő választásán. Az első öt versenyen a kritikusoknak volt igazuk, ugyanis ezeken egytől egyig a Williams versenyzői, Damon Hill és Jacques Villeneuve gyűjtötték be a futamgyőzelmeket.

A hetedik verseny, a Barcelona melletti Montmelóban megrendezett Spanyol Nagydíj sem feltétlenül azt ígérte, hogy Schumacher itt fogja megszerezni élete első ferraris futamgyőzelmét, ugyanis az időmérő után azt láthattuk, hogy a Williams Hill-Villeneuve felállásban kisajátította a rajtrács első sorát.

A versenyen leszakadt az ég, és rég nem látott idő fogadta a mezőnyt. Ez sok top-pilótán kifogott. Az első hat futamból négyet megnyerő, már régóta vb-címre ácsingózó Damon Hill 12 kör alatt háromszor is megforgott az eső áztatta pályán. A harmadik piruett a futama végét jelentette, mivel összetörte autóját.

The Ferrari team celebrate Michael Schumacher's victory in the Ferrari F310

Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch