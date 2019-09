Ma 90 éves Moss, aki négyszer is F1-es bajnok lehetett volna

Stirling Moss egy igazi legenda, noha soha nem nyerhetett bajnokságot a Forma-1-ben, de egy olyan korszakban versenyzett, amikor még minden messze a veszélyről szólt. A brit, aki ma lett 90 esztendős, akkor lépett be a királykategóriába, amikor az még igencsak gyerekcipőben járt, hiszen a debütálása 1951-re datálódik.

Moss, 1951 és 1961 között versenyezhetett a Forma-1-ben, miközben olyan istállóknak dolgozhatott, mint a Mercedes-Benz, a Maserati, a Vanwall, a Rob Walker, a Cooper, a Lotus és a HWM. Ezen időszak alatt 16 győzelmet, 24 dobogós helyezést, 16 rajtelsőséget és 19 leggyorsabb kört gyűjtött. Az utolsó F1-es nagydíja az 1961-es Amerikai Nagydíj volt.

Moss 1955 és 1958 között végig második volt, így a Mercedesszel, a Maseratival, a Vanwall, valamint a Cooper autójával sem tudott felérni a csúcsra. Az utolsó éveiben pedig harmadik volt, így összességében mindig igen közel járt ahhoz, hogy bajnok legyen, de valamiért a sors nem volt vele kegyes, ugyanakkor egy nagyon veszélyes korszakot élhetett túl és 90 esztendősen is ott lehet a mai generáció között, elmesélvén, hogy mennyit változott az F1 a kezdetektől napjainkig.

Moss, aki 1181 kört és 6369 kilométer autózott az élen, a Forma-1-en kívül rengeteg más futamot nyert a végtelennek tűnő pályafutása során, ami 1948-ban kezdődött. A brit legenda a legközelebb 1958-ban volt az F1-es címhez, amikor Mike Hawthorn mindössze 1 ponttal számolt többet. 1955-ben, 1956-ban és 1957-ben Juan Manuel Fangio előzte meg 17, 3, valamint 15 ponttal.

A 90 esztendős ex-versenyző 1956-ban Le Mans-ban 24 órás futamot nyert az Aston Martinnal, de 12 órás sebringi sikere is van, ráadásul kettő – 1954-ből és 1957-ből az Osca MT 1450 és a Maserati 300S volánja mögött. A szintén nagyon neves Mille Miglia eseményt is behúzta, még 1955-ben a Mercedes-Benz 300 SLR-rel Denis Jenkinson csapattársaként. Ezen a viadalon hatszor állt rajthoz, de csak egyszer ért célba, ám akkor mindent vitt. Sőt, 1952-ben a Monte Carlos Ralin is elindult, ahol második lett. Az azt követő két esztendőben hatodik és tizenötödik volt.