Ma 7 éve történt Jules Bianchi halálos kimenetelű balesete Japánban

Ma van a hetedik évfordulója Jules Bianchi halálos balesetének a 2014-es Japán Nagydíjról. A francia a szuzukai futamon történtek következtében, de azok történte után kilenc hónappal halt bele sérüléseibe.

Bianchit a Forma-1 egyik nagy ígéretének tartották. A Ferrari versenyzői akadémiának tagjaként ezer szállal kötődött a Scuderiához, akiknek 2011-től tartalékpilótája volt, ám végül nem mutatkozhatott be náluk.

Miután több szabadedzést is letudott a Force Indiával, akiknek a Ferrari éppen emiatt adta őt kölcsön, 2013-ban, a Marussia színeiben debütált a Forma-1-ben, és 2014-ben is velük maradt, amikor a baleset történt.

A 2014-es Japán Nagydíjat a Phanfone tájfun áztatta el. A pályán szinte lehetetlen volt haladni, de egy piros zászló és rengeteg biztonsági autó mögött megtett kör után végül a futam elindult. Bianchi autója a 43. körben úszott meg egy vízátfolyáson, így a versenyző egy, a pálya mellett éppen az egy körrel azelőtt kieső Adrian Sutil autóját eltakarító daruskocsinak csapódott.

Bianchit helikopterrel szállították egy helyi kórházba, halála viszont 2015. július 17-én, kilenc hónapnyi kórházi kezelés után, Nizzában következett be. Az FIA ezután a 17-es rajtszámot az ő emlékére visszavonultatta.

A sorozat a 2015-ös Magyar Nagydíjon tisztelgett a versenyző emléke előtt, a futamot megelőzően a rajtrácson körbeálltak az elhunyt szüleivel és testvérével együtt, majd egyperces gyászszünetet tartottak. Emellett az akkor már Manor néven szereplő csapat tagjai a „Hiányzol, Jules” molinót tartották.

