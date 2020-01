Ma 5 éve mutatkozott be Vettel első F1-es Ferrarija

Sebastian Vettel gyakorlatilag mindent megnyert a Red Bull csapatával, amit csak lehetett. Az Adrian Newey által tervezett „rakéták” nagyon feküdtek a németnek, aki 2011-ben és 2013-ban is nagyon simán húzhatta be a címet.

Vettel azonban mindig is arról álmodozott, hogy egy nap a Ferrarinál fog versenyezni, ott, ahol a bálványa, Michael Schumacher 5 bajnoki címet is nyert. Sebastian 2014-es éve igen gyengére sikeredett, és azonnal kikapott Daniel Ricciardótól, de ez egyúttal meg is nyitotta számára a kapukat az olaszokhoz.

Sebastian szerződésében volt egy teljesítményzáradék, így idő előtt távozhatott Milton Keynes-ből, aláírva azt a kontraktust, amire oly sok éve várt. Később kiderült, egy ideje már egyeztettek egymással a felek, de 2014 volt az az év, amikor megállapodásra jutottak.

Ferrari SF15-T Fotó készítője: Ferrari Media Center

Ha Fernando Alonso nem dönt úgy, hogy felbontja a szerződését Maranellóban, talán Vettel sem mehetett volna a Ferrarihoz, így ez is hozzátartozik a teljes történethez. Ma 5 évvel ezelőtt pedig bemutatkozott az SF-15T, amit a 2015-ös idényre terveztek.

A Maurizio Arrivabene vezette csapat autóját James Allison és Simone Resta tervezte. A gép több érdekes technikai újítást is tartalmazott, de a világbajnoki címre nem volt esélyük Lewis Hamilton és a Mercedes ellen.

A konstrukció végül 3 győzelemmel, 16 dobogós helyezéssel, 1 rajtelsőséggel és 3 leggyorsabb körrel zárta az évet. Mindhárom győzelem Vettel nevéhez fűződött, aki Malajziában, Magyarországon és Szingapúrban ünnepelhetett. Emellett az olasz dobogó is különleges lehetett számára, ahol másodikként állhatott ki a közönség elé.

A 16 dobogóból is javarészt Vettel vette ki a részét, mert Kimi Räikkönen csak Bahreinben, Szingapúrban és Abu Dhabiban volt ott a pódiumon. Mindez azt is jelenti, hogy a német világbajnok majdnem minden futamon a TOP-3-ban végzett.

A 2014-es idényhez képest mindenképpen előrébb tudtak lépni, hiszen akkor csak a 4. helyen abszolválták az idényt, mindössze 216 ponttal a nevük mellett. A Mercedes és a Red Bull mellett a Williams is megelőzte őket. Abban a szezonban a Ferrari egyetlen egy futamot sem nyert meg, és csupán 2 dobogós helyezést gyűjtött.

