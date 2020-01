Ma 40 éve mutatkozott be Alain Prost az F1-ben

1980-ban a Forma-1-ben összesen 14 versenyhétvége kapott helyet a naptár részeként. A száguldó cirkuszban akkoriban olyan nagyobb és elismert nevek versenyeztek mint Alan Jones, Nelson Piquet, Carlos Reutemann, Jacques Laffite, Didier Pironi, René Arnoux, Riccoardo Patrese, Keke Rosberg, Gilles Villeneuve, Emerson Fittipaldi, Jochen Mass, Mario Andretti, Jody Scheckter, Clay Regazzoni, Nigel Mansell vagy Eddie Cheever.

Ez volt az a szezon, amikor az ausztrál Jones felért a csúcsra, közvetlen Piquet és Reutemann előtt. A legjobb ötben zárt még Laffite, valamint Pironi. Fantasztikus tehetségek jelentek meg a nagyközönség előtt.

Prost számára is különleges lehetett ez az esztendő, hiszen ekkor mutatkozhatott be a Forma-1-ben. Argentínában, az évadnyitó nagydíjon 24 évesen, 10 hónaposan és 20 naposan állhatott fel a rajtrácsra, ahová mindenki vágyott.

A fiatal versenyző számára a lehetőséget a McLaren adta meg az M29 volánja mögött, mellyel a 6. helyen nyitott. A legjobb eredménye egy 5. pozíció volt Brazíliában, a második futamon. A kvalifikáció pedig Franciaországban és Angliában érte el a legjobb helyezését, amikor 7. volt.

Alain Prost, McLaren M30 Ford Fotó készítője: LAT Images

Alain egy erős Forma-3-as teljesítménnyel a háta mögött szerződhetett az F1-be. Több alakulat is érdeklődött iránta, ám a McLaren lett a befutó, ahol Patrick Tambay helyére ülhetett be. Az első tesztelésre Watkins Glenben került sor. Az alapidőt az istálló másik pilótája, John Watson állította fel, de Prost alig pár körrel később már gyorsabb volt.

A kontraktusa csak 1 évre szólt, így rajta volt a nyomás, hogy bizonyítson, egy olyan McLarennel, mely a Ford motorral csak gyengébb eredményekre volt képes. Az egyéni címet előtte 1976-ban ünnepelhetett a McLaren James Hunttal, míg konstruktőrit 1974-ben, ami az első is volt az 1966-ban bemutatkozott csapatnak.

Prost 40 évvel ezen a napon Argentínában a 12. helyről vághatott neki a versenynek, amit hatodikként zárt. A futamot Jones nyerte meg, mely pályafutása hatodik ilyen sikere volt. A dobogóra még Piquet és Rosberg állhatott fel, akik először tehették ezt meg az F1-ben. A Williams számára ugyancsak ez volt a hatodik királykategóriás győzelem.

A francia rekorder későbbi karrierjét sokan ismerhetik, ami 4 világbajnoki címmel, 199 nagydíjjal, 51 győzelemmel, 33 rajtelsőséggel, 41 leggyorsabb körrel és 106 dobogóval ért véget 1993-ban. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy aktuális világbajnokként vonult vissza.

További érdekesség, hogy Prost 1980 után rögtön távozott a gyenge McLarentől, és a Renault-nál folytatta a pályafutását, de 1981 és 1983 között is csak néhány győzelemig, valamint a bajnokság második helyéig jutott.

1984-ben tért vissza a britekhez, ahol először második lett, majd egy esztendővel utána már bajnok. 1986-ban megvédte a címét, 1988-ban pedig megérkezett Ayrton Senna. A tragikus körülmények között elhunyt brazil legenda bajnok lett az új csapatával, amiért Prost 1989-ben vágott vissza.