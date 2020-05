Ma 4 éve, hogy Hamilton és Rosberg kiütötte egymást, Verstappen azonnal nyert

A 2016-os szezon javarészt Lewis Hamilton és Nico Rosberg szoros világbajnoki csatájáról szólt. Ez volt az az év, amikor a Mercedes német versenyzője legyőzte a brit csapattársát, és világbajnok lett. Nem sokkal később pedig visszavonult, és elmaradt a visszavágó.

Ma 4 éve rendezték meg a Forma-1 történetének 940. nagydíját, amire mindig emlékezni fogunk. Az eseménynek a katalán ring adott otthont, és szombaton még senki sem tudhatta, hogy milyen drámai pillanatok várnak ránk vasárnap.

Az időmérő edzés nem hozott meglepetést, mert a két Mercedes végzett az élen. Hamilton nagyon nagy kört ment, és közel 0.3 másodpercet adott Rosbergnek, míg Ricciardo a Red Bullal már majdnem 0.7 másodperccel volt lassabb.

A hétvége sztárja, Verstappen közvetlen Ricciardo mögé kvalifikálta magát. A holland tette mindezt úgy, hogy azelőtt a Toro Rossónak versenyzett, és az első szabadedzésekig egy métert sem ment a Red Bull autójával. A lehetőséget azután kapta meg, hogy Daniil Kvjatot visszafokozták az olasz csapathoz.

A Red Bullokat a két Ferrari követte Kimi Räikkönennel és Sebastian Vettellel 1.1 és 1.3 másodperces lemaradással. Óriásiak voltak a különbségek, bizonyítván, hogy a Mercedes és Hamilton mennyire a mezőny előtt járt.

Vasárnap a versenyen azonban Hamilton és Rosberg sokáig nem örülhetett, mert röviddel a rajt után összeütköztek egymással, és nulláztak. Ki tudja, mi történt volna, ha ez nem történik meg, és Hamilton behúzza a győzelmet... Ezt már soha nem tudjuk meg, de azt mindenki láthatta, hogy milyen dühösek voltak a Mercedesnél a történtek miatt.

Fotó készítője: Motorsport Images

Ahogy az várható volt, botrány kerekedett a balesetből, ami még inkább rontott Hamilton és Rosberg kapcsolatán. Az akkori pletykák szerint Lewis a távozását is kilátásba helyezte, de Niki Lauda meggyőzte őt.

„Először is: óriási bocsánatkérés a csapatnak. Amikor megálltam, majd megszakadt a szívem. 1300 ember van a csapatban azért, hogy egy ilyen lenyűgöző autónk legyen, ilyen remek lehetőségünk”- fejtette ki Hamilton a Skynak. „Leírhatatlan, mennyire bántott a dolog.”

„Jó volt a rajtom, de Nico bebújt a szélárnyékomba az 1-es kanyarban, ahol én belül voltam, és ott nem jó a tapadás. A 3-asban pedig rossz üzemmódban volt, mert elkövetett egy hibát, és rossz motorprogrammal kezdte a futamot. A verseny előtt ki kell választani, milyen programmal mész, és csak egy van, a maximális teljesítmény, de ő nem azt választotta. Átment egy másikba, talán valami biztonsági üzemmódba, és 180 lóerővel kevesebb állt rendelkezésére.”

„Utolértem őt, és miközben ez történt, nem az ideális íven haladt, és balról sokkal kisebb volt a hely, mint jobbról, így a jobb oldalt választottam. Versenyzőként rámész a résre, ha 17 km/óra a különbség. A kerekem és a szárnyam is mellette volt, de el kellett kerülnöm az ütközést”

Fotó készítője: Motorsport Images

Rosberg nem a megfelelő motorprogrammal rajtolt el, emiatt volt olyan lassú a futam elején, és Hamilton szerint mintegy 180 lóerő hiányzott a csapattárs gépéből, így nem csoda, hogy olyan gyorsan történtek az események.

„Nem fogok most ebbe belemenni.”- felelte a kérdésre, nem-e nézte be Rosberg, amiért megzavarta a rossz motorprogram. „Megpróbálok továbblépni, próbálom tudatni a csapattal, hogy biztosra megyek, soha többet ne essen meg ilyesmi.”

„Ez teljesen felesleges volt. Lewis túl agresszív volt, amikor előzni próbált. Abban a pozícióban nem szabadott volna ezt megtennie. Azt gondolta, hogy elég helye lesz, de Nico zárta a szöget. Ha azonban a teljes képet nézem, akkor ez inkább Lewis hibája volt, mint Nico. Ezt a versenyt meg kellett volna nyernünk.” - Lauda a Sky Sports kérdésére.

Természetesen Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is rendkívül csalódott volt: „Lewis gyorsabb volt, amikor kijöttek a 3-as kanyarból, Nico pedig visszalassult. Zárta a belső ívet, ami egy tiszta manővernek tűnt. Lewis úgy döntött, arra fog menni, a füvön kötött ki, elvesztette az uralmat az autó felett. És ennyi volt.”

Fotó készítője: Mercedes AMG

„Nagyon nehéz megítélni a dolgot. Ez egy nagyon sajnálatos versenybaleset volt. Nico rossz beállítással ment, és emiatt fogyott el az erő a 3-as kanyar kijáratában. Nem állt rendelkezésére annyi erő a hibridrendszerből, mint Lewisnak. Ez megmagyarázza, miért történt minden annyira gyorsan. Olyan nagy volt az eltérés a sebességek terén, és a másodperc tört része alatt kellett dönteniük, ami azzal végződött, hogy Lewis eltalálta Nicót.”

Mindez vajon mennyiben hasonlított a 2014-es Belga Nagydíjra történtekre? „Továbbléptünk Spából, és teljesen más volt a helyzet a csapattal. Egyértelmű volt, hogy ez fog történni, miután hűek maradtunk az elvhez, miszerint hagyjuk őket versenyezni. Ez továbbra is így lesz. Ma pár szerencsétlen egybeesésről van szó, ami azzal végződött, hogy az egész csapat veszített. Más volt, mint Spa.”

Rosberg is csak kereste a szavakat a történtek után:

„Tisztában voltam vele, hogy mi a helyzet, hiszen láttam, hogy Lewis közelebb jön. Csak a megszokott versenyívet választottam, belülre mentem, hogy bezárjam az ívet, és a kiskaput - olyan hamar, amilyen hamar csak tudtam. Szerintem belül nem volt elég hely, de amúgy is zártam volna az ívet, hiszen mindketten versenyeztünk.”

Fotó készítője: Mercedes AMG

„Most elfogadom, hogy versenybaleset volt, de rendkívül csalódott vagyok, hiszen ez az én versenyem volt, amit megnyerhettem volna. Vagyis a mi versenyünk volt, mindkettőnkké. Ráadásul még a kollégáim is néztek minket, és tudom, hogy mennyi munkájuk van az autóinkban. Most ezt ennyiben kell hagynunk. Nem a megfelelő módban volt, így kevesebb erő állt a rendelkezésemre. Ez a helyzet, de versenybaleset volt.”

A helyzetet Verstappen tökéletesen használta ki, és megszerezte pályafutása első győzelmét, amivel történelmet írt. Ezzel ő lett minden idők legfiatalabb futamgyőztese. Mindössze 18 éves, 7 hónapos és 15 napos volt. Vettel rekordját döntötte meg, aki 2008-ban 21 évesen, 2 naposan és 11 naposan nyert Monzában a Toro Rossóval.

A második helyen Räikkönen ért célba, míg Vettel harmadik lett. Az olaszok ezzel egy nem várt dupla dobogót gyűjtöttek. Kerek 100 ponttal a neve mellett vezette a bajnokságot Rosberg. Hamilton csak 57 egységgel várta a folytatást a 61 pontos Räikkönen mögött. Vettel és Ricciardo 48 ponttal állt a 4. és az 5. helyen.

„Hihetetlen ez a pillanat, és persze nagyon boldog vagyok. El sem hiszem, hogy most ez megtörtént velem. Szeretnék köszönetet mondani a csapatomnak és persze az édesapámnak, aki a kezdetek óta támogat és lehetővé tette azt, hogy versenyzővé váljak. Rögtön az első futamomat sikerült megnyernem a Red Bullal, ami nagy dolog. Rendkívül boldog vagyok.”

„Ez egy nagy meglepetés volt, valami egészen váratlan. Az elejétől a végéig jó munkát végeztünk a csapattal, de határon kellett lennünk, hiszen tudtuk, hogy csak így lehet esélyünk a Ferrarik ellen, valamint Daniel is fenyegetést jelentett a másik autóval.”

„A lágy gumikról közepesre váltottunk, és az autó egész jól kezdett reagálni a különböző szituációkban, aminek örültem. Ez volt az a pillanat, melytől kezdődően megpróbáltuk a saját kezünkben tartani a dolgot. A végén a lehető legjobb stratégiát választottuk, különösen az utolsó etapban, amikor nyomás alá kerültem Räikkönen által. Nem hibázhattam, mert ott volt mögöttem, és tudom, hogy élt volna a lehetőséggel, mert ő egy világbajnok és egy tapasztalt pilóta.”

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Az utolsó körben izgatott és ideges voltam. Nem tudtam elhinni, hogy mindez megtörténhet velem. Láttam a nevemet a képernyőkön, és arra gondoltam, hogy ennek mindjárt vége, és helyette a gumikra, valamint az autóra kell összpontosítanom.”

„A Mercedes ma nem fejezte be a versenyt, ami nyilvánvalóan segített nekünk, de néha szükséged van egy kis szerencsére. Mi ezt a szerencsét képesek voltunk kihasználni. Nem hiszem, hogy ezért bárkinek is támadnia kellene minket. Más is megtehette volna a helyünkben, de mi voltunk ott.”

„Ma elsősorban nem a tempónkkal, hanem a jó gumikezeléssel, a jó stratégiával és a szintén jó bokszkiállásokkal nyertük meg. Tudtam, hogy a Ferrari gyorsabb mögöttem, de nem annyival, hogy meg is előzzön. Ott azonban már csak rajtam múlott a dolog. Tudtam, hogy nehéz lesz, de éltem a lehetőséggel és még számtalanszor át akarok ezt élni.”

