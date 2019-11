Ma 25 éve, hogy Schumacher először bajnok lett az F1-ben, kissé drámai módon

Igen furcsa szezon volt az 1994-es, elsősorban tragikus. 25 évvel ezelőtt búcsút kellett, hogy vegyünk a legendás Ayrton Sennától és a még csak szárnyait bontogató osztrák Roland Ratzenbergertől, ráadásul egyazon hétvégén, az imolai San Marinó-i Nagydíjon. A brazil világbajnok és legenda hiányában valakinek be kellett tölteni az űrt, így a vb-címért folytatott csatában a Benettonnal Michael Schumacher és az előző évek alapján lendületben lévő Williamsszel Damon Hill emelkedett ki a mezőnyből.

Mindkettejüknek voltak gyengébb időszakaik a szezon során, Hillnek az év elején csúsztak be gyengébb eredmények (2 kiesés, közte egy 6. hely a második, harmadik és negyedik futamon), Schumacher pedig a szezon közepén került bajba, amikor előbb a Brit Nagydíjon zárták ki egy büntetés le nem töltése, és a fekete zászló figyelmen kívül hagyása miatt, majd a Belga Nagydíjon is ugyanerre a sorsra jutott, ezúttal a szabálytalan autója miatt.

Michael Schumacher,Benetton B194 Ford Fotó készítője: Motorsport Images

Mivel az első eltiltás során Schumacher kapott egy 2 futamos felfüggesztett büntetést is hasonló kihágás esetére, így a belga diszkvalifikáció után ez is életbe lépett, ami miatt a németnek Spa után ki kellett hagynia az olasz és a portugál futamokat. Ez a zaklatott időszak jó alkalmat teremtett Hillnek arra, hogy a szezon során tetemes hátrányát szép lassan lefaragja, ez pedig olyan jól sikerült, hogy a szezonzáró Ausztrál Nagydíjra már csak egy pont volt kettejük között a különbség.

A világbajnoki cím kérdése tehát teljesen nyitott volt, és bár Schumacher volt az élen, tudta, hogy ha Hill mögött végez, bajba kerülhet. Ugyancsak nem dőlt még el a konstruktőri elsőség sorsa sem, ezen a tabellán Adelaide-be érkezve a Williams állt az élen, öt ponttal a Benetton előtt. A nagyobb figyelem az egyéni címért folytatott csatát övezte, amely során az időmérő után Schumacher került kedvezőbb helyzetbe, ugyanis a szezon utolsó három futamán ismét autóba pattanó Nigel Mansell mögött a második rajtkockát szerezte meg, ezzel pedig eggyel Hill elől rajtolhatott.

Michael Schumacher,Benetton B194 Ford Fotó készítője: Sutton Images

A verseny során rögtön a rajt után Schumacher állt az élre, Hill azonban szorosan követte őt. A britnek előznie kellett, hogy világbajnok lehessen, erre az esély pedig a 36. körben jött el, amikor Schumacher kicsúszott, és érintőre vette a falat, amely során megsérült az autója is. Hill az eset során utolérte őt, és a következő kanyarban megpróbálta megelőzni a pályára épp csak visszataláló németet, azonban az előzési kísérlet vége az lett, hogy felöklelte Schumacher Benettonját.

Michael rögtön kiesett, Hill azonban ekkor úgy nézett ki, hogy tovább tud menni. Nem tartott sokáig az öröm a Williamsnél, ugyanis az angol is csak a bokszig jutott, ahol az eltört felfüggesztés miatt ő is feladta a versenyt. Azzal, hogy mindketten kiestek, Schumacher járt jobban, ugyanis így sem ő, sem Hill nem tudott pontot szerezni, így maradt köztük az egy pontos differencia, pontosan ugyanúgy, ahogy egy futammal korábban is álltak.

Michael Schumacher, Benetton, Flavio Briatore Fotó készítője: Motorsport Images

Az ütközés sokaknál komoly felháborodást váltott ki, és a legtöbben (nyilván köztük a brit sajtó munkatársaival) Schumachert hibáztatták a történtek miatt. A versenyigazgatóság végül versenybalesetnek minősítette az incidenst, és semmilyen retorziót nem alkalmazott Schumacherrel és a Benettonnal szemben. Németországnak első világbajnoka lett, még ha ez akkor sokaknak nem is tetszett.

A történtek ellopták a rivaldafényt magától a futamtól, amellyel kapcsolatban sokan mindig megfeledkeznek a végeredményről, teljesen érdemtelenül. Nos, a futamot a másik talpon maradt Williamsben Nigel Mansell nyerte, aki így forma-1-es visszatérését széppé tudta tenni. A második helyen Gerhard Berger futott be, míg a dobogóra rajtuk kívül még Martin Brundle állhatott fel. Rubens Barrichello remek versenyt futott a Jordannel és negyedik lett, az ötödik-hatodik helyen, vagyis a két utolsó pontszerző pozícióban a két francia, Olivier Panis és Jean Alesi futottak be - már körhátrányban.