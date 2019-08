Ma 18 éve, amikor Schumacher és a Ferrari már a Magyar Nagydíjon bajnok volt

Michael Schumacher kétszeres világbajnokként és címvédőként érkezett meg a Ferrarihoz, de éveket kellett várnia arra, hogy újra felérjen a csúcsra. A német legenda kárpótlásul azonban sorozatban 5 bajnoki trófeát szerzett az olasz márkával, amivel minden idők legeredményesebb versenyzőjévé vált, miközben világhírre tett szert, és elképesztő összegeket tett zsebre az eredményei és az őt körülvevő rajongás miatt.

Ez az év javarészt a Ferrari dominanciájáról szólt, ami egyúttal az utolsó is volt Mika Hakkinen számára a Forma-1-ben, hiszen az idény végén elköszönt, bár akkor úgy tűnt, hogy a McLaren kétszeres bajnoka és Schumacher nagy riválisa csak pihenőt tart. Végül azonban Mika sokak bánatára soha nem tért vissza.

Schumacher 2001-ben mondhatni komoly rivális nélkül versenyzett, mivel még a csapattársa, Rubens Barrichello sem jelentett rá nyomást, aki ráadásul abban az esztendőben még futamot sem nyert és csak harmadik lett a kiírás végén 56 ponttal a neve mellett a 65 pontos David Coulthard (McLaren) mögött. Schumacher pedig 123 ponttal fejezte be az évet, amit messze idő előtt húzott be.

Michael Schumacher, Ferrari F2001, and team mate Rubens Barrichello Fotó készítője: Charles Coates / LAT Images

A bajnokság már igen korán eldőlt, matematikailag is, hiszen a csapat és Schumacher már a Magyar Nagydíjon megszerezte a címet. Ez még korábban is sikerülhetett volna nekik, ha Barrichello jobb eredményeket ér el, de a brazilnak a Hungaroringig három kiesése, két 5. és egy 4. helye is volt, miközben Michael ugyan kétszer nem ért célba, a többi futamon nyert, vagy második lett.

Napra pontosan 18 évvel ezelőtt rendezték meg a 2001-es Magyar Nagydíjat, az F1 történetének 676. versenyhétvégéjét, ahol a Ferrari és Schumacher matematikailag is bebiztosította a címét. Az időmérő edzésen is Schumacher nyert, ráadásul a német 0.8 másodpercet adott Coulthard McLarenjének, akit Barrichello követett a másik Ferrarival közel 0.9 másodperces hátránnyal. A TOP-5-ben még R. Schumacher (Williams) és Jarno Trulli (Jordan) voltak ott 1 és 1.3 másodperces differenciával a pole-hoz képest. Häkkinen például csak 6. lett, egy hajszállal Trulli mögött.

A 77 körös versenyen sem talált legyőzőre a Ferrari és Schumacher, aki mögött Barrichello ért célba 3.3 másodperces hátrányban. A dobogó harmadik fokára Coulhard állhatott fel, aki szorosan a brazil mögött érkezett. Pontszerző volt még R. Schumacher, Häkkinen és Heidfeld, ugyanis ekkor még csak az első 6 helyezett kapott pontokat. Ez volt Schumacher 51. győzelme, míg a Ferrari 142. alkalommal nyert. Häkkinen pedig pályafutása 25. és egyben utolsó leggyorsabb körét futotta meg a királykategóriában.

Slider Lista The podium: Rubens Barrichello, Michael Schumacher and David Coulthard 1 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo The podium: Rubens Barrichello, Jean Todt, Michael Schumacher and David Coulthard 2 / 30 Fotót készítette: Daimler Chrysler Spiderman with no fence: Michael Schumacher 3 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Rubens Barrichello, Jean Todt and Michael Schumacher celebrating 4 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo Race winner Michael Schumacher, Ferrari F2001 5 / 30 Fotót készítette: Ercole Colombo Race winner and 2001 World Champion Michael Schumacher 6 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Podium: race winner Michael Schumacher, Ferrari, Jean Todt, Ferrari 7 / 30 Fotót készítette: Ercole Colombo Podium: race winner Michael Schumacher, Ferrari 8 / 30 Fotót készítette: Ercole Colombo Podium: race winner Michael Schumacher, Ferrari 9 / 30 Fotót készítette: Ercole Colombo Podium: race winner Michael Schumacher, Ferrari 10 / 30 Fotót készítette: Ercole Colombo Podium: race winner Michael Schumacher, Ferrari 11 / 30 Fotót készítette: Ercole Colombo Michael Schumacher, Rubens Barrichello and Jean Todt celebrating 12 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher, Rubens Barrichello and Jean Todt celebrating 13 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher, Ferrari, Jean Todt, Ferrari on a two-wheeler 14 / 30 Fotót készítette: Ercole Colombo Michael Schumacher, Ferrari F2001, and team mate Rubens Barrichello 15 / 30 Fotót készítette: Charles Coates / LAT Images Michael Schumacher on his way to a 51th victory 16 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher in front of Rubens Barrichello 17 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher celebrating with Team Ferrari 18 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher celebrating with Team Ferrari 19 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher celebrating with Team Ferrari 20 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher celebrating with Team Ferrari 21 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo Michael Schumacher celebrating with Team Ferrari 22 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo Michael Schumacher celebrating with his wife Corinna and Team Ferrari 23 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher and Jean Todt with the trophy 24 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo Michael Schumacher 25 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher 26 / 30 Fotót készítette: Ferrari Media Center Michael Schumacher 27 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo Michael Schumacher 28 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo Michael Schumacher 29 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo Jean Todt, Rubens Barrichello and Michael Schumacher on the podium 30 / 30 Fotót készítette: Brousseau Photo

