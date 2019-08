Ma 13 éve nyert először F1-es versenyt Massa

Felipe Massa még 2002-ben mutatkozhatott be a Forma-1-ben a Sauber istállójánál. A Ferrari juniorja a folyamatos fejlődésével évek múltával megkapta a lehetőséget arra, hogy az olaszok színeiben induljon, bár 2003-ban csak tesztpilóta volt. A várva várt nagy lehetőség 2006-ban érkezett Michael Schumacher csapattársaként, aki abban az esztendőben töltötte az utolsó szezonját a Ferrarival.

A sors furcsa fintora, hogy évekkel később, amikor Massa súlyos fejsérülést szenvedett a 2009-es Magyar Nagydíjon, Schumacher megpróbált beugrani a brazil helyére, de egy korábbi motoros sérülés megakadályozta ebben. Michael azonban így is visszatért, a Mercedesszel, de ez már egy másik történet.

Massa a hosszú F1-es tartózkodása ideje alatt összesen 269 nagydíjon állt rajthoz, miközben 11 győzelmet, 16 rajtelsőséget, 15 leggyorsabb kört és 41 dobogós helyezést szerzett. Összesen 936 kört és 4536 kilométert autózott az élen, valamint pár másodpercig világbajnoknak is érezhette magát 2008 év végén Brazíliában.

2006-ban Schumacher csapattársaként csak gyengébb eredményekkel kezdett, de az Európai Nagydíjon sikerült felállnia a dobogó harmadik fokára, ami egy újabb mérföldkő volt a pályafutásában. Ezt követően ismét becsúszott pár gyengébb helyezés, majd Amerikában második lett, míg Franciaországban újra harmadik.

Ekkor már az idény második felében jártunk, és úgy tűnt, a győzelem talán nem lesz meg számára az első ferraris évében. Végül azonban kétszer is nyert, Törökországban, valamint az évadzárón a hazai közönsége előtt. A török győzelmét napra pontosan 13 esztendővel ezelőtt aratta, ami az egyik kedvenc pályája lett. Ez volt az F1 történetének 764. nagydíja, aminek Isztambul adott otthont.

Felipe Massa, Ferrari 248 F1 Fotó készítője: Sutton Images

Az időmérő edzésen is Massa volt a pole-ban, ami ugyancsak az első ilyen sikere volt a száguldó cirkuszban. A brazil majdnem 0.4 másodpercet adott a második helyen zárt Schumachernek, amivel igencsak felhívta magára a figyelmet. A harmadik időt Fernando Alonso rakta össze a Renault-val. A regnáló bajnok 0.4 másodperccel volt lassabb, míg a mögötte végzett csapattársa, Giancarlo Fisichella 0.657 másodperccel futott rosszabb időt. A legjobb ötben még R. Schumacher volt ott a Toyotával.

A futam is Massa sikerével ért véget, aki 5.5 másodperccel Alonso előtt ért célba, míg Schumachernek be kellett érnie a harmadik hellyel. Fernando és Michael között egészen minimális volt a differencia a leintéskor. Pontszerző volt még Button, De la Rosa, Fisichella, R. Schumacher és Barrichello. Räikkönen, akinek ekkor már szerződése volt a Ferrarival a következő évre a 100. futamán az első körben kiesett. A török verseny után Alonso 108 ponttal a neve mellett vezette a bajnokságot a 96 pontos Schumacher és a 62 pontos Massa előtt. A csapatok bajnokságában is a Renault várhatta az élen a következő nagydíjat 160 ponttal, ami csak kettővel volt több, mint a Ferrarinál.

