Ma 11 éve nyert először F1-es futamot a Red Bull: Vettel szerezte meg a győzelmet

A Red Bull Racingnek minden esélye megvan arra, hogy később akár legendás csapattá váljon, de ahhoz még valószínűleg sok időnek kellene eltelnie, és az alakulat 2013 óta nem szerzett bajnoki címet az F1. Igaz, más csapat sem, mert az elmúlt 6 évet a Mercedes dominálta.

Dietrich Mateschitz F1-es projektje 2005-ben indult. Talán már a Forma-1-ben sem lennének, ha nem szerzik meg nagyon hamar Adrian Neweyt a McLarentől. A neves, világhírű tervező rendkívül sokat tett ahhoz hozzá, hogy az osztrák csapat 2010 és 2013 között verhetetlen legyen.

A brit tech-guru jelenleg is tagja Milton Keynesnek, de az új motorszabályok miatt 2014 és 2018 között a legjobb esetben is csak a második helyen tudtak végezni: 2014, 2016. Tavaly is a harmadik hely jutott nekik, bár Dr. Helmut Marko azt mondta, ha Daniel Ricciardo velük marad, övék lett volna az "ezüst", és nem a Ferrarié.

Mark Webber, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Red Bull Racing and Jenson Button, Brawn Grand Prix Fotó készítője: Sutton Images

Az alakulat szép lassan 290 nagydíjnál tart. Emellett már 16 szezon, 62 győzelem, 62 rajtelsőség, 65 leggyorsabb kör, 170 dobogós helyezés, 17 kettősgyőzelem és több mint 4700 pont szerepel a nevük mellett. Az élen 19 043 kilométert töltöttek, ami 3 788 körnek felel meg.

A nagy menetelés éppen ma 11 esztendővel ezelőtt az esős Kínai Nagydíjon vette kezdetét Vettel győzelmével, aki a Toro Rosso után a Red Bullnak is megszerezte az első győzelmét. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy két csapatnak is megszerezték az első F1-es sikerüket.

Az időmérő edzésen is Sebastian Vettel volt a leggyorsabb. Közel 0.2 másodperccel Alonso és Webber előtt végzett, majd csak utána következtek a bajnoki győztes Brawn GP-k Barrichello és Button vezetésével.

Ez volt az a bizonyos év, amikor a Hondából lett Brawn GP hatalmas meglepetésre mindent vitt, és Button megnyerte az egyéni címet. A Ross Brawn vezette alakulat a konstruktőri bajnokságot is behúzta.

Az F1 történetének 806. nagydíját Vettel esős körülmények között abszolválta, nyerte meg, akárcsak az első ilyen sikerét a Toro Rossóval egy évvel korábban Monzában. Jó ómen volt számára az eső, ami szerencsét hozott.

A második helyen Webber ért célba, de az ausztrál már majdnem 11 másodpercet kapott, míg a dobogó legalsó fokára a szezon bajnoka, Button ért oda, közvetlen a brazil csapattársa, Barrichello előtt. Pontszerző volt még Kovalainen, Hamilton, Glock, Buemi és Alonso.