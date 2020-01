Ma 10 éve indult a Mercedes sikertörténete az F1-ben: hol a vége?

A Mercedes gyári csapata az 50-es évek Forma-1-ének egyik legsikeresebb istállója volt 9 futamgyőzelmével és Juan Manuel Fangio 2 világbajnoki trófeájával. Ugyanakkor két év után ki is vonultak az F1-ből. Két év, két vb-cím, mondhatni, tökéletes teljesítmény volt a német gyártó részéről.

Még több F1 hír: Schumachert egy sör mellett győzködte a Mercedes a visszatérésről

Az évtizedek egyre inkább váltották egymást, és a Mercedes 1994-ben motorszállítóként visszatért a sorozatba. A McLaren partnereként ennek az együttműködésnek is több (3 egyéni és 1 konstruktőri) világbajnoki cím lett az eredménye, de a márka az igazán nagy durranást 2010-re tartogatta: több, mint fél évszázad után visszatért gyári csapatként, a Brawn GP megvásárlásával.

A Brawn GP csak 1 évet versenyzett a Forma-1-ben, a Honda jogutódjaként, de rögtön bajnokok is lettek. A sikerekhez a Mercedes motorjai is erőteljesen hozzájárultak, és meglepték a világot, ami Jenson Buttont is feljuttatta a csúcsra.

A Mercedes modern kori F1-es történelmének első autóbemutatójára pedig 10 évvel ezelőtt, 2010-ben pontosan ezen a napon, január 25-én került sor. Az esemény hatalmas médiavisszhangot váltott ki, többek között Michael Schumacher miatt is.

Bár ez az időszak már nehezebben indult, mint annak idején a hőskorban (tomboló Red Bull-éra), ahogy azt mondani szokták, ami 2014 után következett, mára történelem. A hibrid motorok korszakát egyértelműen a Mercedes uralja azóta is, hiszen minden egyes vb-címet ők zsebeltek be, legyen szó egyéniről vagy konstruktőriről.

Soha ezelőtt nem volt példa arra, hogy egy csapat 6 egymást követő alkalommal húzza be a két nagy trófeát. Ez még a Ferrarinak sem sikerült. A Mercedes gyári csapatként az ötvenes éveket is beleszámolva eddig 12 idényt töltött a Forma-1-ben. A mérleg: 8 egyéni és 6 konstruktőri vb-cím. Nem rossz...

Slider Lista Ross Brawn, Dr. Dieter Zetsche, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Norbert Haug and Nick Fry pose wi 1 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team Nico Rosberg and Michael Schumacher on stage 2 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team Nico Rosberg and Michael Schumacher 3 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team Nico Rosberg and Michael Schumacher 4 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team Michael Schumacher with wife Corina 5 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team Michael Schumacher with boxer Vitali Klitschko 6 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team 2009 Brawn GP car with the 2010 livery 7 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team 2009 Brawn GP car with the 2010 livery 8 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team 2009 Brawn GP car with the 2010 livery 9 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team 2009 Brawn GP car with the 2010 livery 10 / 10 Fotót készítette: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy megkapjuk Ott Tänak hatalmas bukásának belsőkamerás felvételét. A Monte Carlo Rali történetének egyik legnagyobb incidense.