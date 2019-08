Ma 1 éve jelentették be Gasly érkezését a Red Bullnál

Pierre Gasly még mindig csak 23 esztendős, de az F1-es bemutatkozása sokat csúszott, amiért eleinte kissé dühösen is reagált, ami tudjuk, hogy Dr. Helmut Markónál nem a legjobb belépő. A GP2-es bajnok a 2017-es Maláj Nagydíjon debütálhatott a Forma-1-ben a Toro Rossónál, majd 2018-ban egy teljes szezont teljesíthetett a csapattal. A Red Bull juniorja 15. lett a bajnokságban, és a legjobb eredménye egy 4. hely volt Bahreinben, az idény második futamán.

2019-ben már a Red Bull-Honda színeiben indulhatott, miután Markót meggyőzte arról, hogy készen állhat a nagy lehetőségre. Sokan furcsállták azt, hogy Gasly kapta meg a Renault-hoz szerződött Daniel Ricciardo ülését, de a vezetőség mindenképpen a saját „medencéjéből” akart választani, így nem jöhetett szóba „külsős” pilóta, bár a pletykák szerint Fernando Alonsónak kétszer is ajánlatot tettek, de a spanyol mindkét alkalommal nemet mondott, akárcsak idén, szintén Gasly kapcsán.

Marko korábban azt mondta, kizárt, hogy lecseréljék a versenyzőjüket a szezon közben, ám ez mégis megtörtént és a nyári szünet első felében a Red Bull-Honda megerősítette, hogy Gasly már nem tagja az alakulatnak és visszatér a Toro Rossóhoz. A helyét Alexander Albon, a thai újonc vette át.

Napra pontosan 1 évvel ezelőtt pedig épp Gasly red bullos szerződését jelentette be a csapat Max Verstappen csapattársaként a 2019-es idényre, miután Ricciardo az utolsó pillanatokban kihátrált az új szerződéséből, és elfogadta a Renault évi 20 milliós ajánlatát.

"Egy álom vált valóra a számomra azzal, hogy 2019-től az Aston Martin Red Bull Racing versenyzője lehetek, nagyon izgatottan várom, hogy egy topcsapathoz szerződhessek. Azóta ez a célom, hogy 2013-ban csatlakoztam a Red Bull junior versenyzői programjához, és ez a hihetetlen lehetőség egy újabb lépés a pályafutásomban, hogy nagydíjakat nyerhessek és világbajnoki címekért harcolhassak. A Red Bull mindig is a bajnoki címért és a győzelmekért harcolt, és én is ezt akarom. Egy nagyon versenyképes srác vagyok, és ha valamit teszek, akkor mindig a legjobb és a top pozíciókért harcolok."

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

"Ez egy rendkívül izgalmas pillanat a számomra, és maximálisan tisztában vagyok a kihívással, amit ez a különleges lehetőség kínál a számomra, ahogy azzal is, hogy az Aston Martin Red Bull Racing versenyzőjeként milyen elvárásokkal kell szembenéznem. Alig várom, hogy bizonyíthassak Dietrich Mateschitznak, Christian Hornernek és Dr. Helmut Markónak, akik hittek bennem."

"Az első lépés, hogy a legjobb teljesítményt nyújtom, és 2018-ban a lehető legjobb eredményeket érem el a Scuderia Toro Rosso színeiben. Szeretném megköszönni Franz Tostnak és mindenkinek a Toro Rossónál, ahogy a faenzai gyárban dolgozóknak is, hogy egy ilyen aranyozott lehetőséget biztosítottak a számomra a Forma-1-ben, illetve külön köszönöm a bámulatos elkötelezettségüket és támogatásukat, ami tudom, hogy a szezon további részében is fennáll. Most arra koncentrálok, hogy mindent megadjak, amit csak tudok, hogy a szezont megünnepelhessük." - nyilatkozta akkor a versenyző.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke még hozzátette: "Amikor Pierre kevesebb, mint egy évvel ezelőtt először F1-es autóba ült a Scuderia Toro Rossóval, bebizonyította a kétségtelen tehetségét, amit a Red Bull gondozott a pályafutása eleje óta. Az idei kiváló teljesítménye a Honda-motoros csapattal, élete első teljes F1-es szezonjában, csak tovább öregbítette a hírnevét, mint a motorsport egyik legizgalmasabb fiatal versenyzője. Már alig várjuk, hogy Pierre 2019-ben hozzátegye a tempóját, a képességét és a hozzáállását a csapathoz. Míg jelenleg maximálisan arra koncentrálunk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el 2018-ban, már nagyon várjuk a 2019-es versengést is Maxxel és Pierre-rel az Aston Martin Red Bull Racing volánja mögött."

