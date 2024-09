Luxusmárkák csatlakozhatnak az F1 szponzorai közé – sajtóhír

A párizsi székhelyű LVMH konglomerátumhoz 75 különböző márka tartozik, amelyek között számos luxusmárka is szerepel. A Bloomberg pedig arról ír, hogy az LVMH tárgyalásai a Forma-1-gyel a késői szakaszban járnak, és évi 150 millió dollárt fizethetnek azért, hogy több márkával is képviseltessék magukat az F1-ben.

Többek között a TAG Heuer érkezhet a Rolex helyére, valamint szállodaláncokat és a Moet and Chandon pezsgőt is reklámoznák a száguldó cirkuszon keresztül. Az LMVH a sportszponzorációk terén már eddig is aktív volt, ezt terjesztenék tovább a Forma-1 segítségével.

Az LVMH szponzorként a FIFA Labdarúgó-világbajnokságon az NFL-ben és a párizsi olimpián is feltűntek az elmúlt időszakban, a Forma-1 mellé pedig olyan nagy márkák csatlakoztak, mint a Santander és a Lenovo.

Eközben a második szabadedzés összefoglalóját itt tudjátok elolvasni, míg túl későn érkezhetett hatalmas összegű ajánlat Newey-ért az F1-es csapattól.