Sokan úgy gondolták, hogy Alonso a visszatérésével egyfajta nem hivatalos csapatfőnök is lesz az Alpine istállójánál, hiszen a korábbi F1-es időszaka alatt előszeretettel vette ki a részét nagyobb döntésekből is, a franciáknál pedig nincs is egy fix kinevezett csapatvezető.

Helyette inkább Marcin Budkowski és Davide Brivio az alakulat különböző aspektusaiért felelnek, és mindketten a márka ügyvezetőjének, Laurent Rossinak jelentenek.

De Meo, aki lényegében mindannyiuk fölött áll a hierarchiában, most kifejtette, hogy azt szerette volna, ha Alonso kihasználja a közel két évtizedes F1-es tapasztalatát.

A nagyfőnök lényegében azt akarja, hogy a kétszeres világbajnoknak legyen valamilyen hatása arra, hogy a csapat a lehető legtöbbet hozhassa ki magából. „Természetesen az összes meglévő tapasztalatát elhozta, de mellette sokat is vár el” – mondta De Meo az olasz Skynak.

„Mindenki tudja róla a Forma–1-ben, hogy sokat kér, mivel ő egy igazi versenyző. Ott van az ambíció is. Szerintem az egész csapatot vezeti. A szezon elején megkértem őt arra, hogy bizonyos szempontból játssza ezt a vezető szerepet mindenki számára, és nagyon-nagyon jól csinálja.”

A spanyol visszatérése eddig nem volt könnyűnek mondható, hiszen az eredmények nem igazán jöttek a részéről, mivel nehezen tudott csak visszaszokni az F1-hez, valamint az autókhoz. Az istálló tavaly három dobogós helyezést ért el még Renault néven, egyelőre azonban nem tűnik úgy, hogy az Alpine képes lehet ilyesmire, főleg nem erőből.

Luca de Meo ettől függetlenül azért bízik abban, hogy már nincsen olyan messze számukra az újabb top hármas eredmény. „Boldog lennék, ha sikerülne szerezni pár pódiumot és valamivel többet, mint tavaly. Ami azonban tényleg boldoggá tenne, az az, ha egy erős csapatot látnék, amely képes fejlődni.”

„Az emberek nem látják, hogy a háttérben milyen munka zajlik, melynek révén jól tudunk majd felkészülni a következő idényre, ahol remélhetőleg ismét sikerül majd olyan körülményeket teremtenünk, hogy versenyképesek legyünk.”

