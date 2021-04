A 32 éves karrierje során Paddy Lowe számos nagyszerű versenyzővel találkozott, ráadásul jó néhányukkal közelebbről is megismerkedhetett. A szakember 1987-ben kezdte a pályafutását a Williams kötelékében, majd a McLarennél és a Mercedesnél is megfordult.

Ha fel kellene sorolni az összes nagyszerű pilótát, akivel Paddy Lowe egy istállónál dolgozott, nehéz dolgunk lenne, de a teljesség igénye nélkül itt egy szűkített névsor: Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost, Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton.

Egy interjú során aztán felmerült a kérdés, hogy ebből az illusztris névsorból melyik volt az a pilóta, akit a szakember a legjobbnak tart. Lowe elmondta, hogy minden egyes pilótának megvan a maga erőssége, de azért végül megnevezett valakit.

„Először is, számomra nagy kiváltság, hogy világbajnokok ilyen nagyszerű körével dolgozhattam együtt” – mondta el Lowe az F1 Beyond the Grid podcastjában. „Élveztem minden percét, különösképpen a különbségeket közöttük.”

„Ők mindannyian egyedülálló karakterek a vezetési stílusukat és a verseny-megítélésüket tekintve, de ugyanakkor emberiek is. Őszintén szólva, nem tudok senkit kihúzni, nem tudom megmondani, hogy ki volt a legjobb.”

„Lewisban fantasztikus erős lakozik, hiszen annyi mindent elért. Az első évében (a Mercedesnél), az első kilenc dobogó az egyik legnagyszerűbb dolog, amit valaha láttam a versenyzést illetően” – tette hozzá Lowe.

„Nigelt mondanám a legizgalmasabb pilótának, akivel valaha együtt dolgoztam, neki volt a legjövedelmezőbb kapcsolata a mérnökökkel. Amikor Nigel elvitte az autót egy körre, tudtuk, hogy kitöri a nyakát, semmi sem maradt benne, mert Nigel elkötelezettsége 1000 százalékos volt.”

„Szó szerint a testét és a lelkét is a körbe ölte, ezt pedig elképesztő volt látni” – zárta le a gondolatait Nigel Mansellről Paddy Lowe, aki a mai napig kellemes emlékeket őriz egykori kollégájáról.

