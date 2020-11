Lowe, Cowell, hamarosan Wolff, mégis miért erős ennyire még mindig a Mercedes?

Toto Wolff a Mercedes 7. konstruktőri győzelme után arról beszélt, hogy hiába próbálja mindenki megállítani őket, ő reméli, hogy továbbra is egy erős csapatot fognak alkotni a csillagosok, és várja már, hogy hogyan küzdenek meg a 2022-es szabályváltozásokkal.

Kiemelt egy apró jelenetet a Mercedes múltjából, amikor 2014 elején egy megbeszélés végén kitűzték célnak a világbajnoki cím megszerzését, ugyanakkor Aldo Costa, a 2011-ben a Ferraritól érkező olasz mérnök azt mondta, hogy a cél legyen az, hogy többszörös világbajnokok legyünk. „Ma is ez motivál minket” – mondta erről a jelenetről Wolff.

„Őszintén, a szavam is elállt ettől” – reagált Wolff kijelentéseire Costa a Gazzetta dello Sport számára, aki 2019 végén hazaköltözött Olaszországba, és a Dallaránál vállalt munkát. „Az a tény, hogy még most is emlékszik erre azt bizonyítja, hogy milyen elképesztő csapatszellem van az istállóban.”

„Ez is mutatja, milyen értékeket fektettünk le. Nem mérnökökről, technikáról beszélt, hanem emberekről és értékekről. A Mercedest mindig is Fun-Team-nek nevezte, mert itt élvezettel dolgoznak az emberek, egység van, nincsenek belső politikai dolgok.”

„Ami a legfontosabb azonban, hogy nincs hibáztatás, ez elképesztően kritikus. Amikor valaki hibázik, tudja, hogy megvédik ahelyett, hogy újjal mutogatnának rá, így mindenki bátran kísérletezhet.”

„Egy olyan folyamatosan és gyorsan változó környezetben, mint a F1, a bátorság elengedhetetlenül fontos.”

Costa szerint „egy olyan kultúrát alakítottak ki, ami minden sportsikernek az alapja.”

„Ebből a szempontból a Mercedes olyan, mint az All Blacks (az új-zélandi rögbiválogatott). Az emberek változnak, de a kultúra, amit egyszer lefektettek, az megmarad, és ez tovább erősíti a csapatot.”

„A Mercedesnél örülnek annak, hogy mások is hisznek abban, hogy ez működik, ezért nem is kell imitálniuk” – mondta nevetve Costa.

Paddy Lowe távozott először a sikercsapatból, majd tavaly Aldo Costa, míg idén Andy Cowell, a Mercedes motorguruja már bejelentette a távozását, és Toto Wolff is egyre erőteljesebben utal arra, hogy másik szerepkörben maradna a csapatnál.

„Akárki is érkezik a jövőben, ő is az elődjeinek a filozófiáját fogja használni, és éppen ezért tudom azt is elképzelni, hogy a jövőben is nagyon erős lesz a Mercedes. Nem látom, hogy bárki meg tudná őket állítani.”

