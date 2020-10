Lovagi elismerés Hamiltonnak: „kétségtelenül a valaha volt egyik legnagyobb sportoló”

Két héttel azután, hogy Németországban egalizálta Michael Schumacher 91 győzelmét, portugáliai győzelme után Lewis Hamilton még vastagabban írta be nevét az F1 halhatatlanjai közé.

A címvédő a Portugál Nagydíjon közel fél percet vert csapattársára, Valtteri Bottasra. Hamilton 92. győzelme azt jelenti, hogy immár egyedül áll a legtöbb F1-es győzelmet számon tartó ranglista élén.

„Gratulálok Lewisnak. Fantasztikus eredmény, hogy felül tudta múlni Michael rekordjét” – nyilatkozta a 81 éves Jackie Stewart a PA hírügynökségnek.

„Lewis már a gokartos évei óta fantasztikus eredményeket ér el. Pályafutása nagyszerűen folytatódott, miután Ron Dennis pártfogása mellett a McLarenhez került, majd a csodálatos Mercedes-Benznél is.”

„Emelem kalapom ezelőtt a nagyszerű teljesítmény előtt. Azt kívánom, hogy hasonló sikerekkel folytassa pályafutását. Tagadhatatlan, hogy a történelem egyik legjobb sportolója, aki sok fiatal számára jelent inspirációt.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his trophy and Champagne

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images