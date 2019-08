Lorenzo tudja, ha most ismét összetöri magát, az katasztrofális lehet

Jorge Lorenzo az asseni bukása miatt heteken és futamokon át inaktív volt a MotoGP-ben. A nagy visszatérés helyszíne Silverstone lett ezen a hétvégén a Brit Nagydíjon, de most még nehezebb helyzetben van, mert egyrészt eddig is gyenge eredményei voltak a Hondával, másrészt sokat hagyott ki, valamint nincs 100%-os állapotban, miközben fájdalmai vannak.

„Nyilvánvalóan ez egy nehéz nap volt, mivel még nem érzem magam a legjobban. Más, mint amikor legutóbb motorra ültem, de persze örültem, hogy újra itt lehetek. Ugyanakkor mindez nem okozott számomra meglepetést, mivel jól tudtam, hogy ez egy nehezebb első hétvége lesz a sérülésem után. Most ez a helyzet, ebből kell főznünk.”

„Az igazság az, hogy a hátam még nem teljesen gyógyult meg, és a két szabadedzés után fájdalmat éreztem. Nagyon sok izomtömeget vesztettem ebben a pár hétben, és a fizikai állapotom még nincs hozzászokva a MotoGP terheléseihez, ami nyilvánvalóan nem könnyíti meg a helyzetemet. Két hónapig nem ültem motoron.”

Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

„Ezzel együtt rendkívül türelmesnek is kell lennem ezeken a versenyeken. Nagyon oda kell figyelnem arra, hogy mit csinálok, de szerintem a misanói teszten már jobb leszek, és jobban is leszek. A misanói futamon pedig képes leszek jobban húzni. A differenciát különösen majd a féktávokon láthatjuk, de addig is mint mondtam, oda kell figyelnem.”

„Örülök, hogy itt lehetek, de jelenleg mindez nagyon nehéz. A türelem a kulcs, mert nem csinálhatok többet annál, mint amire képes vagyok. Hogy ez lenne az ideális hely a visszatérésemre? Nos, minden egyes kihagyott verseny még inkább megnehezítette volna a visszatérésemet. Ha várok még egy, vagy két versenyt, akkor valószínűleg teljesen meggyógyulok, de a reflexek, az izmok és minden más elvesztése a motoron nem ideális. Szóval úgy vélem, ez a megfelelő idő most a visszatérésre.”

„Elismerem, bennem van még a bukás lehetősége, mert nem akarok esni, és hasonlót sem, mint amit Assenben átéltem, mert nagyon könnyen össze lehet szedni egy újabb törést, ugyanazon a helyen a testemet illetően, ami katasztrofális lehet. Majd, ha úgy érzem, hogy a hátam teljesen meggyógyult, akkor nyilván nyugodtabban fogok motorozni, és remélem, hogy ez olyan jó lesz, mint a többi évben. Most tartok attól, hogy újra elesek, mivel még nem teljesen gyógyultam meg.”

