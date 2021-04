Logisztikai rémálom az F1-ben: az Alfa Romeo még mindig nem tudja, mennek-e Kanadába

Azok után, hogy a 2020-as szezonban már többé-kevésbé sikeresen vizsgázott az F1 buborékrendszere, a 2021-es év már kívülről már viszonylag simán indult. Messze nem találja ennyire simának az évet az Alfa Romeo menedzsere, Beat Zehnder, aki az Auto Motor und Sport-nak mesélt az idei szezon logisztikai kihívásairól:

„Általában december elején, a karácsonyi szünet előtt egészen a következő szezon szeptemberéig lefoglalom a szállásokat. Most csak Barcelonáig tettem ezt meg” – mondta a svájci szakember. „Korábban hihetetlenül mérges lettem volna magamra, hogy ennyire nincsenek előre tervezve a dolgok, de ma már együtt kell élnünk ezzel.”

Zehnder azt is elárulta, hogyan tudják jelenleg megoldani az Alfa Romeo szállítási szükségleteit:

„Az Edelweisszal, a Swiss egyik fapados légitársaságával dolgozunk együtt, és kibéreljük az egész gépet. Az ilyen charter járatok manapság nem drágábbak, mint egy menetrendszerű járaton helyen foglalni. Win-win, mert nekünk szükségünk van a repülőkre, a légitársaságoknak pedig a repülési órákra. Így ráadásul nem is kell elhagynunk a covid-buborékunkat.”

A rutinos szakember elmesélte azt is, mennyire nem volt egyszerű útjuk Bahreinbe:

„Bahreinbe először a Lufthansa egyik járatát foglaltuk le, de aztán eltörölték a csatlakozást Zürich és Frankfurt között. Akkor azt mondták nekünk, hogy érjünk oda egy nappal hamarabb, és töltsük az éjszakát a repülőtér hoteljében. Végül aztán a Frankfurt-Bahrein járatot is eltörölték” – így aztán végül az Edelweiss egyik A320-asával utazott el az Alfa Romeo Bahreinbe.

„A gép csak economy ülésekkel volt felszerelve. Általában a csapat egyes tagjai megengedhetik maguknak, hogy a business osztályon utazzanak, de így az egész gép kibérlése került annyiba, mint máskor egy normális járaton a helyek.”

A jövő hétvégi Portugál Nagydíj után azonnal következik is a barcelonai Spanyol Nagydíj, de szeptember elején is triplázik majd az F1 Európában a belga-holland-olasz versenyekkel, Zehnder pedig azt is hozzátette, hogy a az európai versenyeken még problémásabb a szervezés, mint a tengeren túlon.

„Igaz, hogy kicsit többet kell utazni a tengeren túlon, de Európában több sofőrre is szükséged van, mert megállás nélkül megyünk az egyik futamról a másikra. Most 1300km a távolság (Portimao és Barcelona között), ehhez a távhoz 3 sofőrre van szükséged. 20 kamionnal számolva az már 60 embert jelent, akiknek intézni kell a koronavírus-tesztelését is. Egyszerre azonban csak ketten férnek el a fülkében, szóval külön buszokat kell szervezned, ahol pihenni tudnak. Európa sokkal nagyobb kihívást jelent logisztikailag.”

Zehnder végül azt is elárulta, hogy a Kanadai Nagydíj körüli bizonytalanság miatt még mindig nem tudtak Barcelona utánra tervezni:

„A tengeri csomagoknak már 21-én el kellett volna indulnia Bakuba és Montrealba. Kialkudtunk még 3 napot, szóval 24-én (a cikk megjelenésének napján) kell eldöntenünk, hogy hova is szállítjuk a csomagjainkat.”

