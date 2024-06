Logan Sargeant korábbi csapatához igazol 2025-re! – sajtóhír

Logan Sargeant második Forma-1-es szezonja sem alakul túl jól, hiszen az amerikai még pontot sem szerzett, az időmérőkön mindig, a futamokon szinte mindig kikap csapattársától, Alexander Albontól.

Albon nemrég hosszabbított szerződést a grove-i istállóval, a csapatfőnök James Vowles pedig félreérthetetlenül udvarol Carlos Sainz Jr.-nak – egyértelmű tehát, hogy a Williams nem Sargeanttel számol 2025-re.

Több sajtóorgánum – köztük a grandprixnews és az f1ingenerale – is arról számolt be, hogy az IndyCarban, az új beszálló Prema csapatánál fog versenyezni 2025-ben Sargeant, aki már alá is írt az olasz csapattal.

A grandprixnews szerint Sargeant szponzorációs pénze is segített abban, hogy korábbi csapatánál ülést szerezzen: 2020-ban az amerikai a Premával lett a harmadik a Forma-3-ban.

