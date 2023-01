Licitre bocsátják Michael Schumacher első F1-es autóját, de lesz ennél drágább kocsi is az aukción A minden idők egyik legszebb Forma-1-es autójaként számontartott Jordan 191-est is licitre bocsátják február elején, és bár várhatóan egymillió euró felett fog elkelni, jó eséllyel ennél is lesz drágább kocsi az aukción.