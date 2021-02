Most a korábbi F1-es pilóta, Christijan Albers is kifejtette a véleményét arról, hogy szerinte mi történhet akkor, ha Hamilton behúzza a nyolcadik bajnoki elsőségét is. A holland szakértő a De Telegraaf podcastjében mondta el, hogy mit gondol a dolgokról.

Szerinte Hamilton nagyban függ magától a sportágtól is, így a brit nem fogja majd abbahagyni a versenyzést az idei év végén. „Én úgy gondolom, hogy egy másik csapathoz megy, ahol még többet nyerhet” – kezdte Albers.

„A szezon során biztosan elkezd majd nézelődni maga körül. Ő egy szókimondó pilóta, ebből az okból kifolyólag pedig a sorozatban akar maradni, mivel innen mindig hallathatja a hangját. Látszik, hogy gyakran jár Amerikába, hogy a sztárokkal lógjon.”

„Fent szeretné tartani ezt az életstílust, szóval biztosan folytatni fogja az F1-ben. Lewis még mindig elemében van, szóval nem fog megállni, még jövőre sem. Néha beszél arról, hogy esetleg majd visszavonul, de nagyon is élvezi ezt az egészet” – vélekedik a 46 futamon induló Albers.

„Nagyon szereti a show-t, és szeretne újabb szintre emelkedni. Ezért nem igazán látom, hogy abbahagyná.” Elég csak megnézni talán Fernando Alonso esetét, aki 2018 végén kiábrándultan hagyta el a sorozatot, majd mindenfélét kipróbált, de most mégis úgy döntött, hogy az F1-ben helye.

Bármennyire is nagyok a sztárok, az F1 még mindig a csúcson van, a pilóták pedig jönnek és mennek. Hamilton távozása nagy érvágás lenne a rajongóinak és úgy általában a sportnak, de talán a brit világbajnok sem feltétlenül engedheti meg magának, hogy befejezze. Bár ennyi siker után már nem igazán van feljebb…

