Lewis Hamiltont Angela Cullen távozásáról kérdezték

7 éven keresztül folyamatosan Lewis Hamilton mellett volt fizioterapeutája és „mindenese”, Angela Cullen, azonban a szezon második versenyhétvégéjén, Szaúd-Arábiában bejelentették, hogy külön utakon folytatják.

Mivel a bejelentésből csak az derül ki, hogy nem marad Hamilton mellett az új-zélandi szakember, Dzsiddában rákérdeztek Hamiltonnál a dolog hátterére, aki viszont nem sokat akart elárulni erről:

„Nem, nem. Angela egy igazi örömcsokor. Egyértelműen más így, hogy nem látom őt napközben, és hogy nincs körülöttem az a pozitív energia, amit sugároz. De továbbra is egy kiváló csapat vesz körül.”

„Lélekben még itt van Angela. Egész hétvégén írt nekem és támogatott. Jól kijövünk Anggel. Most az életének egy más szakaszába lépett, de továbbra is nagyon közel állunk egymáshoz, és minden nap írunk egymásnak.”

„Ő is támogat engem és én is támogatom őt. Nagyon hálás vagyok, amiért mellettem volt ezen az úton, és továbbra is az egyik legközelebbi barátom marad” – idézte Hamiltont a crash.net.

Eközben a csapatfőnök Toto Wolff azt nyilatkozta, hogy Hamilton döntött a váltás mellett, és támogatják a hétszeres világbajnokot.