Lewis Hamilton több kritikát kaphatott volna a hibája és büntetése miatt?

Lewis Hamilton rövid időn belül kétszer is összeütközött Alexander Albon autójával. A Brazil Nagydíj után most az Osztrák Nagydíjon történt meg az incidens, és ezúttal is a brit világbajnok volt a hibás, amiért 5 másodperces időbüntetést kapott.

A Red Bull Racing kevesellte ezt, főleg azok után, hogy ezzel egy újabb potenciális dobogó ment el Alexander Albon számára, aki akár nyerhetett is volna, mert egy sokkal gyorsabb abroncson volt odakint. Igaz, a technika később megadta magát alatta, így mindenképpen kiesett volna.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a csapat összefoglalójában beszélt arról, hogy miképpen látta Albont a verseny után. Akkor még nem volt túl jól a thai pilóta, de hétfőre szerencsére már más hangulatba került, és várja a folytatást ezen a hétvégén a Stájer Nagydíjon.

„Láttam Alexet vasárnap este a verseny utáni vacsoránál, és kiült rajta az eredmény fájdalma, de amikor hétfőn újra találkoztunk, akkor már rendben volt, és nagyon várja ezt a hétvégét. Kegyetlenül elvették tőle a dobogó lehetőségét, vagy akár egy győzelmet is.”

„A gumik valószínűleg 1.2 másodperccel voltak gyorsabbak, mint a Mercedes, így képes lett volna arra a verseny azon szakaszában. Alex tudta, hogy problémáik lehetnek a használt gumik felmelegítésével, és emiatt gyorsan meg akarta előzni Lewist.”

„Megcsinálta a manővert, már ott is volt Lewis előtt a kanyar közepén, amikor összeértek. Alex a kavicságyban landolt. Később pedig feladta a versenyt, de az incidens különösen bosszantó volt a hazai eseményünkön, amikor nagy esélyünk volt a három egymást követő győzelemre.”

„Lewist megbüntették, és biztos vagyok benne, hogy ha ezt a másik oldalról néznénk meg, akkor megannyi médiakritikát olvasnánk, ahogy Max azt tapasztalta is, de hatszoros világbajnokként azt hiszem, ezek a tévítéletek néha figyelmen kívül maradnak...”

