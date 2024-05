Lewis Hamilton sejtelmes kijelentést tett Adrian Newey-ról

Hamilton jövő évi maranellói érkezése előtt, és Newey Red Bulltól való távozását követően a Ferrari úgy tudni, hogy a tervezőzseni leigazolásán dolgozik, hogy igazi szupercsapatot hozzanak létre.

Ha a Ferrari sikerrel járna, az hatalmas lökést adna Hamilton jövőbeli bajnoki reményeinek, miután télen megállapodott arról, hogy 2025-től az olasz alakulathoz szerződik. Newey jövő márciusban szabadügynök lesz, ami még elég korai időpont ahhoz, hogy befolyással legyen a 2026-ra érkező, döntő fontosságú új szabálykorszak autóira.

A Miami Nagydíj előtt Hamilton azt mondta, hogy „nagyon” izgatott lenne, ha együtt dolgozhatna Newey-val, miközben elzárkózott attól, hogy részleteket áruljon el arról, hogy a Ferrarival folytatott tavaly téli tárgyalásainak része volt-e Newey szerződtetése.

„Ez mind magánügy, egy magánbeszélgetés részletei” - mondta Hamilton. „De ha készítenék egy listát azokról az emberekről, akikkel szívesen dolgoznék együtt, ő abszolút az első helyen lenne.”

Hamilton hozzátette, egyértelmű, hogy a Ferrari mostanában nagyokat lép előre az F1-ben, és bármilyen sikert ér el Newey megszerzésével, az csak tovább segítené az előrelépését az élmezőnybe.

„Adrian... olyan nagyszerű múltja, pályafutása van” - tette hozzá Hamilton. „Nyilvánvalóan elképesztő munkát végzett a pályafutása során, és a csapatokkal való kapcsolata, valamint az a tudás, amivel rendelkezik, és szerintem elképesztő erősítés lenne.”

„Szerintem már most is nagyszerű csapatuk van. Már most hatalmas előrelépéseket tesznek, és az autójuk is gyorsabb idén. Megtiszteltetés lenne vele dolgozni” – fogalmazott a hétszeres világbajnok.

Hamilton és Newey még soha nem dolgozott együtt az F1-ben, a legközelebb a McLarennel álltak ehhez - amelyhez a brit pilóta 2007-ben csatlakozott, nem sokkal azután, hogy a technikai főnök a Red Bullhoz távozott.

„Amikor csatlakoztam a McLarenhez, azt hiszem, az az ő autójának evolúciója volt. Azt gondolom, hogy pont azután kerültem oda, hogy ő elment, szóval az az autó egy olyan koncepcióból fejlődött ki, amin ő dolgozott. Kiváltságosnak éreztem magam, hogy lehetőségem volt hozzányúlni valamihez, amin ő dolgozott.”

Eközben évekig Sennáról voltak rémálmai az embernek, aki utoljára a szemébe nézett, míg a korábbi pilóta szerint ez a valódi oka annak, hogy Newey távozott.