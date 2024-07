Lewis Hamilton nyerte a Brit Nagydíjat Verstappen előtt!

Vasárnap délután rendezték a szezon 12. nagydíját, a Brit Nagydíjat, amely száraz időben vette kezdetét, viszont az FIA 60 százalékos valószínűséget látott arra, hogy esni fog a verseny folyamán.

Az élről Russell indult, majd Hamilton, Norris, Verstappen, Piastri és Hülkenberg következett. Sainz a hetedik, Alonso a tizedik, Leclerc a tizenegyedik helyről indult, az időmérőn a 19. pozícióban végző Perez pedig a motorcseréje miatt a bokszutcából indult. Az első 13 pilóta a közepes gumikra szavazott, Perez a keményeken rajtolt. Gasly sem állt fel a rajtrácsra, mivel váltóprobléma lépett fel az autójában.

A rajtnál Russell meg tudta tartani a vezetést Hamilton előtt, Verstappen Norris megelőzésével feljött a harmadik helyre, majd Piastri, Sainz és Stroll következett. Leclerc 3 pozíciót javítva a 8. helyre jött fel, Hülkenberg 3 pozíciót rontva a 9. helyre esett vissza. Alonso a 10. helyen állt, Perez pedig lassanként nyerte a pozíciókat, és a 10. körbe érve a 16. helyen állt.

Mindeközben a csapatok arra számítottak, hogy a 17-20. kör környékén érkezni fog az eső, Hamiltonnak és Leclerc-nek is erről szóltak a rádióban, de ekkor még teljesen száraz volt az idő.

Leclerc hosszan támadta Strollt a 7. pozícióért, végül a 13. körben tudott elmenni mellette, Norris pedig rendesen megérkezett Verstappenre, miközben elkezdett cseperegni az eső Silverstone-ban.

A 15. körben Norris meg is előzte Verstappent, feljött a harmadik helyre, és megfutotta a futam leggyorsabb körét – ekkor 3 másodpercre volt Hamiltontól és 4,5-re Russelltől, és egyre jobban elkezdett esni.

A 17. körben Piastri is elment Verstappen mellett, így Mercedes-Mercedes-McLaren-McLaren volt a sorrend, Verstappen mögött pedig a két Ferrari jött durván a futam harmadánál járva.

A 18. kör végén Hamilton megelőzte Russellt és átvette a vezetést, és ekkor már nagyon vizes volt a pálya, mindkét Mercedes lefutott a pályáról az 1-es kanyarban, így Norris is elment Russell mellett.

Egy körrel később Norris Hamiltont is megelőzte és átvette a vezetést, Piastri pedig a két Mercedesszel harcolt, és mindkét Ezüst Nyilat megelőzte az ausztrál, miközben Leclerc és Perez is úgy döntött, felrakja az intermediate gumikat, de ekkor még a slick gumik voltak a gyorsabbak, nem vált be a kockáztatásuk, és az eső is elállt.

Pár perc múlva újra elkezdett esni az eső, Perez pedig kört kapott az élmezőnytől, a másik Red Bull-ost, Verstappent pedig Sainz támadta az ötödik helyért, de a spanyol megcsúszott, és 1,5 másodpercre nőtt a kettejük közötti különbség.

A 27. körben Piastri megérkezett Norrisra, Verstappen, Sainz, Hülkenberg és Stroll pedig bejött az intermediate abroncsokért. Mivel az intermediate ekkor már gyorsabb volt, Norris, Hamilton és Russell is bejött, Piastri pedig sokat bukott azzal, hogy további 1 körig kint maradt.

Miután mindenki teljesítette a kiállását, Norris maradt az élen, Hamilton és Russell közé bejött Verstappen, Sainz az ötödik helyen állt, Piastri pedig a hatodik pozícióba esett vissza. Rajtuk kívül még Hülkenberg, Stroll, Alonso és Cunoda állt pontszerző helyen a futam felén valamelyest túl.

Verstappen az esőgumikon sem érezte jól magát, azt mondta, gyorsan kopnak az abroncsok, miközben Russell egyre közelebb került hozzá, Piastri pedig Sainzra közeledett. Az élen Norris előnye 3 másodperc volt Hamilton előtt.

19 körrel a leintés előtt Russellnek kellett kijönnie a bokszba és feladnia a versenyt a vízrendszer problémája miatt, így az állás Norris, Hamilton, Verstappen, Sainz, Piastri, Hülkenberg, Stroll, Alonso, Cunoda, Albon volt, Piastri pedig hiába volt közel Sainzhoz, nem igazán tudta támadni a Ferrari versenyzőjét. Leclerc a 15., Perez a 16. helyen küszködött.

Hamilton elkezdett óriási tempóban közeledni Norrisra, két kör alatt több mint 1 másodpercet hozott rajta, így 1,6 másodpercre csökkent a különbség, amikor Hamilton szólt a csapatának, hogy kezd kisütni a nap.

15 körrel a verseny vége előtt Magnussen és Ricciardo állt ki a slick gumikért, majd Hamilton, Verstappen és Piastri is így tett. Norris egy körrel később jött és a kiállása sem sikerült jól, így Hamilton vette át a vezetést, Norris 2 másodpercre volt tőle, Verstappen hátránya 6,5 másodperc volt. Mögöttük Piastri, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Alonso, Cunoda és Albon jött.

A pályán ekkor Verstappen volt a leggyorsabb, aki 3 másodperc alá csökkentette a lemaradását, és a középső szektorban több tizeddel gyorsabb volt a riválisainál. Az utolsó 8 körbe érve már csak 2-2 másodperc választotta el Hamiltont Norristól, illetve Norrist Verstappentől.

Norris viszont az utolsó körökre elkezdett távolodni Hamiltontól, Verstappen pedig DRS-távolságon belülre került a McLaren versenyzőjéhez képest. 5 körrel a leintés előtt Verstappen megelőzte Norrist és megfutotta a leggyorsabb kört, Hamilton előnye pedig 3,3 másodperc volt ekkor.

Verstappen gyorsabb volt Hamiltonnál, de nem tudott eleget hozni rajta, 1,4 másodperces lemaradással ért célba a holland a hétszeres világbajnok mögött, a harmadik Norris, a negyedik Piastri lett. Sainz az utolsó előtti körben kijött a bokszba, hogy rámenjen a leggyorsabb körre, ami sikerült is neki, így az ötödik helyért járó 10 pont mellett további 1-gyel gazdagodott.

Hülkenberg a hatodik, Stroll a hetedik, Alonso a nyolcadik lett, az utolsó két pontszerző helyen pedig Albon és Cunoda végzett, ami azt jelenti, hogy 8 különböző csapat szerzett pontot. Leclerc a 14., Perez a 17. helyen ért célba, a nap versenyzőjének pedig a futamgyőztes Hamiltont választották.

A Forma-1-es szezon két hét múlva a Magyar Nagydíjjal folytatódik, Verstappen továbbra is vezeti a pontversenyt, az előnye 84 pont Norris előtt, Leclerc a harmadik, Sainz a negyedik, Piastri pedig az ötödik helyre jött fel, Perezt megelőzve. A legtöbb pontot ezen a hétvégén a McLaren gyűjtötte be.