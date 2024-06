Lewis Hamilton nagyon lazára vette a figurát, egyedül feküdt a kanapén

Hamilton már nagyon hozzászokhatott a felhajtáshoz, ami mai napig részben furcsa lehet számára, hiszen ugyanolyan emberek az F1-es pilóták, mint bárki más. Ez a fajta rajongás azonban már olyan méreteket öltött, ami talán sok.

Egyes rajongók átlépnek egy bizonyos határt, főleg a közösségi médián keresztül, ahol szinte családtagként védik a sztárokat, noha semmi közük hozzájuk. Ez néhol kínos tud lenni, de egyszer talán felnőnek, bár még ezt sem lehet mondani, mert sok felnőtt műveli ezt.

Szóval igen, kínos tud lenni, miközben a versenyzők nem fújnak egymásra, a rajongók annál inkább. Hamilton rajongótábora sem kicsi, és igyekszik mindezt meghálálni, de neki is szüksége van arra, hogy egyedül legyen.

A Spanyol Nagydíjon is lazított egy kicsit, úgy döntött, hogy lefekszik a kanapéra. Ilyen felvételt még nem is láttunk tőle, és megérdemli, mert idén most végzett a legjobb munkát, és ez már a régi Hamilton volt, aki hamarosan a Ferrari versenyzője lesz.

A Spanyol Nagydíj összefoglalóját itt olvashatjátok.