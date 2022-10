Lewis Hamilton lemondóan nyilatkozott Austinban

Lewis Hamilton a két pénteki szabadedzés után még rendkívül elégedetten nyilatkozott, és azt mondta, nincsenek messze az élmenőktől. Aztán az időmérőn az ötödik helyre kvalifikálta magát a brit, 6 tizeddel elmaradva Sainz pole-t érő körétől.

A 37 éves versenyző – aki a rajtbüntetések miatt a harmadik helyről indulhat – az időmérő után már egyáltalán nem volt elégedett, és lemondóan azt nyilatkozta, hogy mindenki nagyon keményen dolgozott a fejlesztéseken, mégsem kerültek közelebb az élmenőkhöz:

„Már a hétvége elején is jól éreztem magam a kocsiban, az első és a második szabadedzésen is elégedett voltam. Utána szombat délelőtt is jól éreztem magam a kocsiban, majd jött az időmérő, ahol nagyon alulkormányozott volt az autó, szenvedtem, folyamatosan kordában kellett tartanom a kocsi hátulját.”

„Mechanikai változtatást eszközöltünk, szerintem ez okozta a nagy különbséget, és talán a hőmérséklet lehűlése is közrejátszott. Most 6 tizeddel vagyunk lemaradva a legjobbaktól...”

„Mindenki nagyon keményen dolgozott ezeken a fejlesztéseken, és a hátrányunk mégis ugyanakkora... nehéz ez a helyzet számunkra” – fogalmazott a hétszeres világbajnok pilóta.

