Lewis Hamilton elmondta, kit szeretne a megüresedő mercedeses helyén látni az F1-ben

Miután kiderült, hogy Lewis Hamilton 12 szezont követően el fogja hagyni a Mercedes csapatát, és 2025-től már a Ferrarinál fog versenyezni, a Mercedes listáján a lehetséges utódok listáján Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli áll az élen – előbbi a Red Bullnál zajló hatalmi harcok miatt tűnik elmozdíthatónak, míg Antonelli a Mercedes kötelékébe tartozó nagy tehetség, aki idén az F2-ben indul.

Rajtuk kívül komoly jelölt lehet még Fernando Alonso, aki eddig nem kötelezte el magát az Aston Martinhoz 2024 utánra, valamint a Ferraritól a szezon végén távozó Carlos Sainz Jr.

Eleinte arról is lehetett olvasni, hogy Sebastian Vettel is jelölt lehet, aki így a Mercedesszel térne vissza a Forma-1-be, a hír pedig többek között azért robbant be, mert nem titok, hogy Vettel tartja a kapcsolatot a csapatfőnök Toto Wolffal.

Bár ez a pletyka elhalt, a német a közelmúltban egy Porsche 963 Le Mans-i hiperautóval végzett tesztje, valamint az F1-es visszatérés „vonzerejét és érdekességét” felvázoló nyilatkozatai miatt ismét a címlapokra került.

Hamilton, aki hosszú időn keresztül volt Vettel riválisa a pályán, azt mondja, „imádja” azt az ötletet, hogy Vettel visszatérhet az F1-be, és hozzátette, hogy „csodálatos lehetőség” lenne, ha ő érkezne a helyére a Mercedeshez.

„Nagyon örülnék neki, ha Seb visszatérne. Szerintem elképesztő opció lenne a csapat számára: egy német pilóta, egy többszörös világbajnok, egy olyan ember, akinek remek értékei vannak, és aki előrelendíti ezt a csapatot. Nagyon örülnék, ha visszatérne” – nyilatkozta Hamilton Japánban.

Vettel 2022 végén hagyta ott a Forma-1-et, a visszatérés lehetősége pedig most merült fel eddig a legkomolyabban. Ennek kapcsán Hamilton azt mondta, ő csak akkor távozna az F1-ből, ha tudná, a döntése teljesen végleges:

„Én soha nem gondoltam arra, hogy kihagyok egy-két évet, aztán visszatérek. Ha távozom, akkor remélhetőleg végleg távozom. Persze a Forma-1 mindig is hiányozni fog. Ez a világ legnagyszerűbb sportja, és a világ legnagyobb élménye.”

„A legcsodálatosabb érzés a csapattal együtt dolgozni azért, hogy nyerjünk valamit és elérjünk valamit. Valószínűleg semmi sem tudja pótolni ezt az érzést. Nem kérdeztem meg egyik versenyzőt sem, hogy mi hiányzik nekik az F1-ből, így ezt csak elképzelni tudom” – mondta Hamilton.

Eközben Sainz lecsúszhat a Mercedes üléséről, míg Wolff impresszív listára került fel.