Lewis Hamilton elmondta, ki volt a legkeményebb ellenfele a Forma-1-ben

Lewis Hamilton már 2007 óta ott van a Forma-1-es mezőnyben, a francia hétvégén pedig már a 300. futamát fogja teljesíteni a száguldó cirkuszban, míg az év végére Button és Michael Schumacher megelőzésével minden idők negyedik legtöbb versenyt futó pilótájává válhat.

A hétszeres világbajnokot ezúttal arról kérdezték, hogy kit tart a legkeményebb F1-es ellenfelének, a brit pedig úgy válaszolt, hogy ezt nehéz megmondani, de nyers tempó tekintetében Fernando Alonso volt a legkeményebb dió számára:

„Azt gondolom, nehéz megmondani, hogy ki volt a legerősebb ellenfelem, mert mindig az életem más szakaszában jártam, amikor a különböző pilótákkal harcoltam. Emlékszem, mekkora feladat volt Fernando mellett lenni, amikor 22 éves voltam.”

„Mentálisan még nagyon fiatal voltam, és bár a képességeim jók voltak, hatalmas nyomás volt egy olyan személy mellett versenyezni, mint Fernando. Szerintem nyers tempó tekintetében Fernando volt a legjobb, és volt is néhány jó csatánk.”

„Bárcsak több is lett volna! Remélhetőleg továbbra is versenyezni fog, így a jövőben remélem, hogy több párharcot is vívhatunk” – fogalmazott Hamilton a Francia Nagydíj sajtótájékoztatóján.

