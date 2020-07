Lewis Hamilton egyszemélyes harca a Forma-1 világával, az FIA-vel és a motorsport öregjeivel

Hamilton alapállása

Lewis Hamilton nem csak a Forma-1 mezőnyéből, hanem a teljes profi sportolói társadalomból is az egyik leghangosabb aktivistája lett a George Floyd halála kapcsán újra felerősödő Black Lives Matter mozgalomnak.

A színesbőrű angol pilóta azokkal van egy platformon, akik szerint a feketéket és úgy általában minden színesbőrűt hátrányos megkülönböztetés ér a világban. Hamilton ezért elvárja, hogy társai a rajtrácson, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség is minél hangsúlyosabban álljon ki a rasszizmus ellen.

Úgy érzi, hogy se Jean Todt az FIA részéről, se Romain Gorsjean a Grand Prix Pilóták Szövetségének elnöke nem álltak elő olyan tervvel, ami változtatna a helyzeten, pusztán egyszeri gesztusokra futja a Forma-1-től. Ő pedig koncepciót, konkrét célokat várna.

Hamilton kritikusainak érvei

Mario Andretti az amerikai motorsport legendája azzal jött, hogy az autósportban nincsen rasszizmus, az Indycarban és a Nascarban is van fekete versenyző, Bubba Wallace ügye is szerencsére félreértés volt. Ez egy nyitott világ, ahol csak a tehetség hiányzik. Majd Hamiltonra utalva elmondta, hogy őt is befogadták, mindenki tiszteli az elért eredményeiért.

Jackie Stewart szintén azt mondta, hogy itt senki előtt nincs korlát, senki ellenére nincs, hogy sokszínűbb legyen a sport, csak a megfelelő teljesítményt kell hozni.

Hamilton Andretti kapcsán annyit reagált, hogy: “Sosem késő tanulni. Remélem, hogy ez az ember, akit mindig is tiszteltem azért, amit elért, időt fordít arra, hogy képezze magát.”

Majd Stewartnak: „És itt van még egy. Egyszerűen csalódást keltő.” Ugyanígy Bernie Ecclestone-t is kritizálta Hamilton egyes kijelentéseiért és azért, hogy a hatalma ellenére nem tett szinte semmit az ügy érdekében.

A pilóták hozzáállása

Az első futamon még mind a húsz versenyző End Racism feliratú pólóban jelent meg, 14 közülük le is térdeltek a rajtrácson. A Magyar Nagydíjra ebből annyi maradt, hogy mivel többen késve érkeztek a kiállásra, már nem a rajtrácson, hanem a boxutcában lett megtartva a rasszizmus elleni kiállás.

A pilóták közül többen kifejezték elköteleződésüket a közösségi médiában a sokszínűség mellett, néha talán kicsit kötelességszerűen, de Albon például egész megkapó sorokat írt. Hamilton csapata viszont továbbra is fekete színben versenyezteti az autókat, ahogy a sokszínűséget jelképező szivárványminta is több csapat autóján folyamatosan szerepel.

Kisebbségek a motorsportban

Noha Andretti határozottan elhatárolódott attól, hogy a motorsportban tényleges rasszizmus lenne, azt elismerte, hogy kevesebben vannak színesbőrűek. Ahogy egyébként nők is, akiknek az ügye most nem annyira forró téma, mint néhány éve Suzie Wolff esetleges Forma-1-be kerülése idején volt.

Lewis Hamilton újabb harcos, de legtöbbször üresnek ható üzeneteivel szemben korábban sokszor elmondott egy nagyon fontos szempontot: a mai Forma-1-hez olyan anyagi háttér kell, hogy ő már valószínűleg be se tudna kerülni.

Ha innen próbáljuk megfejteni, hogy Hamilton mit is várhat a nála szinte mindannyian tehetősebb családból érkezett pilótatársaitól, és az FIA-tól, akkor az talán az lehet, hogy a motorsport ne csak egyaránt nyitva álljon mindenki számára, hanem mindenki bőrszíntől, nemtől, társadalmi osztálytól függetlenül egyenlőbb eséllyel kezdhesse meg az utat az álma felé.

Más kérdés, hogy a Forma-1 eredendően arisztokratikus sport. És amikor Andretti azt mondja, hogy nem szeretné, hogy a politika és a sport összefonódjanak, akkor végső soron emellett tesz hitet.

