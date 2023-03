Lewis Hamilton: Az ellenkezőjét gondolom a Szaúdi Nagydíjról, mint a többiek

A hétvégén újra Dzsiddában versenyez a Forma-1, miután a 2022-es futamot majdnem le kellett fújni, ugyanis a versenyhétvége pénteki napján rakétatámadás érte az Aramco egyik közeli létesítményét.

A FOM, az FIA és a verseny szervezője igyekezett eloszlatni a félelmeket, kiemelték az új biztonsági intézkedéseket, valamint hogy jelenleg informális tűzszünet van érvényben Szaúd-Arábia és Jemen között.

Természetesen a csütörtöki sajtótájékoztatón is sok szó esett a biztonságról, Norris azt mondta, nem aggódik semmi miatt, Albon és Sainz pedig elmondta, sokat tettek azért, hogy biztonságosabbá váljon a verseny.

Bottas nem akart beszélni a biztonság témájáról, inkább elmondta, hogy jónak tartja a pályát, és a finn versenyző véleményén volt az AlphaTauri-pilóta Cunoda is.

A sajtótájékoztató második felén Magnussen, Ocon, Stroll, Perez és Hamilton vett részt, ahol a hétszeres világbajnok kijelentette, hogy nem ért egyet a többiekkel. Az ezzel kapcsolatos beszélgetés így zajlott:

Magnussen: „A tavalyi év mondhatni ’különleges’ volt. Egyikünk sem élvezte a dolgot, de most más a helyzet, tűzszünet van a felek között, ami ad némi bizalmat. Szerintem ezzel nekünk nincs sok dolgunk, elmegyünk ezekre a helyszínekre, és a lehető legjobban teljesítünk.”

Ocon: „Nyilván bízunk a FOM-ban és a szervezetben, hogy biztonságban leszünk, az persze ijesztő volt, ami tavaly történt. De bízunk benne, hogy biztonságban fogunk versenyezni.”

Stroll: „Nagyjából én is ugyanezt gondolom. Szerintem a verseny sokat fejlődött az évek során, és az ország is fejlődik. Magabiztos vagyok azt illetően, hogy az F1 és a szervezet idén is gondoskodik rólunk.”

Perez: „Örülök, hogy újra itt vagyunk, és azt gondolom, hogy a sportunk képes segíteni az ország és az itt élő emberek fejlődését. Ez egy olyan dolog, amire büszkék lehetünk. Emellett teljesen megbízunk azokban a szervezetekben, akik idehoznak minket versenyezni.”

Hamilton: „Igazából nincs sok hozzáfűznivalóm. Mindenről az ellenkezőjét gondolom annak, amit a többiek mondtak.”

Amikor a britet megkérték arra, hogy részletezze a véleményét, azt mondta, nem szeretné részletezni, szabadon értelmezhető, amit mondott, majd hozzátette, hogy azt viszont nagyon várja, hogy újra beüljön a W14-esbe – utalva arra, hogy nem a vezetéssel, hanem a dzsiddai futam más elemeivel nem elégedett, mint a tavalyi nagydíjjal, illetve az ország emberi jogok terén végzett megkérdőjelezhető munkájával.

Hamiltontól azt is megkérdezték, hogy gondolt-e már arra, hogy bojkottálja a Szaúd-arábiai Nagydíjat, így felelt:

„Nem, mert ha nem utaznék ide, akkor a Forma-1 nélkülem menne tovább. Ezért próbálok a lehető legtöbbet tanulni, amikor ilyen helyekre megyünk. Továbbra is úgy érzem, hogy a sportnak, amikor olyan helyekre megy, ahol emberi jogi problémák vannak, kötelessége felhívni erre a figyelmet és megpróbálni pozitív hatást gyakorolni.”

„És úgy érzem, hogy ennél többet kell tennie. Hogy pontosan mit, arra nem tudom a választ. De szerintem egyre többet kell tennünk azért, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a dolgokra, ami miatt emberek szenvednek” – fogalmazott a 38 éves Mercedes-pilóta.