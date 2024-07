Lewis Hamilton arra utalt, nem teljesen bízik a Mercedesben

Bár sokáig úgy tűnt, hogy Lewis Hamilton elsőként futhat be a Belga Nagydíjon, végül a Mercedes nagy stratégiai húzásának és George Russell remek versenyzésének köszönhetően mégis Russell futott be az első helyen, Hamilton pedig fél másodperccel az egykiállásos stratégiát futó csapattársa mögött ért be.

Lewis Hamilton pedig egyáltalán nem volt boldog a verseny után, és utalást tett arra, hogy nem teljesen tud megbízni a stratégákban, hiszen nem szóltak neki, hogy Russell elé kerülhet:

„Meg kell bíznod azokban az emberekben, akikkel együtt dolgozol. A stratégáimba vetem a hitemet, és rájuk kellene bíznom magam” – mondta láthatóan szomorúan Hamilton a Viaplaynek nyilatkozva.

„Hogy tudtam, hogy a csapattársam állíthat meg? Ezt sosem mondták meg nekem. De gratulálok George-nak” – tette hozzá a hétszeres világbajnok, aki ekkor még nem tudhatta, hogy ő lesz a futam győztese.

