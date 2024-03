Lewis Hamilton: A Red Bull vitás helyzete mindenkire hatással van

Továbbra is sokat pletykálnak arról, hogy mi lesz a Red Bull Racing csapatfőnöki és vezérigazgatói tisztségét is betöltő Christian Horner sorsa, aki ellen helytelen viselkedés vádjával indult vizsgálat – végül a vizsgálat felmentette a britet a vádak alól, de a helyzete így is kérdéses.

A saga ugyanis feszültséget keltett a csapatnál, és Max Verstappen édesapja, Jos többször is keményen fogalmazott: szerinte Hornernek távoznia kell. Helmut Markónak is szerepe lehet a vitában, de ennek mikéntje még kérdéses, a Hornert megvádoló nőt pedig felfüggesztették.

A Mercedes pilótáját, Lewis Hamiltont a szaúdi hétvégén arról kérdezték, hogy destabilizálhatja-e a vitás helyzet a Red Bullt, aki erre azzal válaszolt, ő is volt már hasonló helyzetben:

„Csak tapasztalatból beszélek, mert én is átéltem valami hasonlót akkor, amikor a McLarennél voltam. A vezetőnk személye kérdésessé vált, ez egy nehéz időszak volt, ami mindenkire hatással volt” – idézte a RacingNews365 Hamiltont.

„Szóval hogy itt lesz-e vagy sem, emlékszem, milyen volt megtapasztalni Ron elvesztését, és hogy Ron miken ment keresztül, milyen lépéseket kellett megtennünk... ez mindenkire hatással volt.”

„A vezető rendkívül fontos, mert ő adja meg az alaphangot, gondoskodik arról, hogy a csapat ragaszkodjon a sportág alapértékeihez és az integritáshoz. Miközben rengeteg ember van az alsóbb szinteken, akik ugyanolyan fontosak, a vezető a kulcs a célhoz, amiért dolgozol” – mondta a hétszeres világbajnok.

Eközben Massa benyújtotta a keresetet a 2008-as szezon végeredménye ellen, míg Leclerc szerint Hamilton nem csak egy pilóta.