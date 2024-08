Lewis Hamilton 31 pályán már nyert, Hollandiát is bevenné

Sok rekordot a magáénak tudhat Lewis Hamilton, így például ő szerezte holtversenyben a legtöbb világbajnoki címet – Michael Schumacher mellett, továbbá az ő neve mellett sorakozik a legtöbb futamgyőzelem és a legtöbb dobogós helyezés.

A hétszeres bajnok 2007-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, azóta pedig 37 különböző versenyhelyszínen állt rajthoz, melyek közül 31-en képes volt nyerni. A RacingNews365.com rávilágított arra, hogy a kiváló formában rajthoz álló brit Hollandiában növelheti ezt a számot.

Összesen 105 győzelemmel rendelkezik Lewis Hamilton, ezeket a sikereket 31 különböző pályán érte el a 346 futamán, amelyen elindult a karrierje során. Hétre nyúlik tehát azoknak a helyszíneknek a sora, amelyeken Hamiltont még nem intették le az első helyen.

Mint ismert, Hamilton idén két versenyen is képes volt győzedelmeskedni, amire 2021 óta nem volt példa. A Mercedes ráadásul egyre jobb formába lendül, amire az is bizonyíték, hogy Russell is felállhatott már a dobogó legfelső fokára 2024-ben.

Eközben Amerikában egész sok autóversenyző van azon a véleményen, miszerint Kyle Larson összességében jobb pilóta, mint Max Verstappen.