Leváltja, vagy megerősíti Michael Masi pozícióját az FIA?

Február 14-én, hétfőn mutatja be a 2021-es Abu Dhabi Nagydíjról szóló vizsgálat első eredményét az FIA munkacsoportja az F1 Bizottságnak, ekkor értesülnek majd először a csapatok is arról, hogy Michael Masi, akinek a munkájával kapcsolatban egész évben voltak kifogásaik, megtarthatja-e a pozícióját – a pótlása ugyanis, ahogyan arról mi is beszámoltunk, egyáltalán nem egyszerű.

A legutóbbi napokban két forgatókönyv is előkerült a helyzet feloldására: Albert Fabrega, a DAZN elismert újságírója úgy értesült, hogy Masi helyét egy az egyben átveheti majd a 2022-es szezonnal kezdődően Eduardo Freitas, a WEC versenyigazgatója, aki 2002 óta tölt be versenyigazgatói pozíciókat az FIA különböző sorozataiban.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint is biztos, hogy Freitas szerepet kap majd a Forma-1 2022-es versenyigazgatóságában, azonban nem Masi helyett, hanem Masi mellett/mögött, támogató szerepkörben.

Freitas ugyanis továbbra is maradna a WEC versenyigazgatója, az F1-es hétvégéken pedig nem a helyszínről, hanem az FIA genfi központjából támogatná egyfajta „videóbíróként” Masi munkáját, enyhítve az ausztrálra nehezedő nyomást.

Annak érdekében, hogy a Masi vállán lévő terhek - amelyet a saját bevallása szerint is munkamániás Charlie Whiting hagyott rá – tovább csökkenjenek, az FIA újabb területet, a pályák ellenőrzését, és egyéb hozzájuk tartozó operatív feladatköröket is kiszervezheti alóla, és bízhatja arra a Niels Wittichre, aki eddig a DTM versenyigazgatója volt, így ő is kellő tapasztalattal rendelkezik egy ilyen szerepkör betöltéséhez.