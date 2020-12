Lerclerc Russell győzelmére tett volna a Szahír Nagydíjon

A második bahreini futam előtt nyilvánossá vált, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pozitív koronavírus tesztet produkált, a Mercedes pedig Russell révén saját junior pilótájának biztosított lehetőséget a csapat másik versenyzője, Valtteri Bottas oldalán.

Míg Hamilton önkéntes karanténba vonult szállodai lakosztályában, addig a 22 éves brit tehetség megejtette debütálását a Mercedesben, sőt, rögtön le is tette a névjegyét, ugyanis a rajtnál egyből magához ragadta a vezetést, amelyet aztán egészen addig megtartott, amíg a csapat a bokszban el nem követett egy óriási hibát. Később aztán egy lassú defekt okozta a brit vesztét.

Habár Leclerc elvesztette volna a pénzét, hiszen a versenyt végül az élete első futamgyőzelmét ünneplő Sergio Perez gyűjtötte be, Russell pedig a 9. helyen szelte át a célvonalat, a Ferrari pilótája egyáltalán nem volt meglepve a brit bravúros teljesítményén, ami főként a Mercedes másik tapasztalt pilótájával összehasonlítva volt fantasztikus.

„Azt hiszem, néhányan kételkedtek benne” – jelentette ki Leclerc, felidézve a Szahír Nagydíj pillanatait a Il Giornale interjúja során. „Fogadtam volna a győzelmére, amiért akkor sokan kinevettek."

„Ismerem Russellt a gokartos időkből, és pontosan tudom, hogy milyen gyors. A csapattársam volt 2011-ben, és a dolgok, úgy látszik, azóta sem változtak. Még tíz év távlatából is kijelenthető, hogy aki akkor gyors volt, az most is az.”

Leclerc és Russell a Forma-1 új generációjához tartozik, akiktől joggal lehet várni, hogy később, mikor Lewis Hamilton, Sebastian Vettel vagy épp Fernando Alonso végleg visszavonul igazi szupersztárrá növik ki magukat. De ott van például Max Verstappen vagy Lando Norris is a trónkövetelők névsorából.

A monacói később hozzátette: „Mindannyiunkban megvan a tehetség, hogy jó eredményeket érjünk el a Forma-1-ben, de ez sok más dolgon is múlik. Meg kell néznünk, hogyan viselkedünk majd akkor, amikor egy bajnokesélyes autóba kerülünk.”

A saját lehetőségeit tekintve Leclerc elsődleges prioritása az lesz a jövőre nézve, hogy legyőzze a Ferrarihoz kétéves szerződéssel csatlakozó Carlos Sainzot, és beteljesítse az olasz csapat reményeit a bajnoki győzelemmel kapcsolatban.

A 2020-as szezonra visszatekintve nem volt kérdés, hogy a 23 éves Leclerc volt a maranellóiak meghatározó pilótája, miután a szezon jelentős részében legyőzte négyszeres világbajnok csapattársát. A monacói arra számít, hogy a spanyollal is jó munkakapcsolatot tud majd kialakítani.

„Azt hiszem, már különbséget tudok tenni egy munkakapcsolat és egy személyes kapcsolat között a csapattársammal” – magyarázta Leclerc. „Úgy gondolom, hogy Carlos hasonlóan vélekedik erről. Amikor viszont lezárjuk a sisakrostélyt, mind a ketten a leggyorsabbak akarunk lenni. Még nem ismerem őt közelről, de azt hiszem, hogy jól ki fogunk jönni egymással.”

