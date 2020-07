Leírni nem lehet, hogy Norris mennyire boldog

Lando Norris sokat nem várt ezzel, mert ez még mindig csak a második szezonja, de ahogy arra ő is számított, lehetnek érdekes lehetőségek az idény első felében a nagy szünet után. Így is lett, és egy fergeteges futamot kaptunk a Red Bull Ringen.

Norris már az időmérő edzésen is nagyot ment, kihasználván a Ferrari gyengeségét, és azt, hogy a Racing Point a vártnál valamivel lassabb volt. Majd jött Lewis Hamilton rajtbüntetése, közvetlen a start előtt, amivel a rajtrács harmadik helyét foglalhatta el.

Maga volt a káosz, ami az Osztrák Nagydíjon zajlott, teljesen száraz körülmények között. Norris végül harmadik lett, köszönhetően annak is, hogy hatalmas utolsó két kört ment, és megszerezte az extra pontot.

„Annyira boldog vagyok, bárcsak ne kellett volna maszkban lenni, és szerettem volna, ha a rajongók itt vannak, akikkel megoszthattam volna mindezt. Kemény verseny volt, nem fogok hazudni. Az utolsó 10 körrel pláne. Nagyon sok hibát követtem el, és többször is kockásra fékeztem a gumit, de tudtam, hogy megvan a tempó az autóban.”

Race winner Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, second place Charles Leclerc, Ferrari, third place Lando Norris, McLaren celebrate on the podium with the champagne Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Folyamatosan csak nyomtam neki, majd elmentem Pérez mellett, és a végén nagyon szép köröket futottam, Az utolsó körben, ha virtuálisan is, de megelőztem Hamiltont. Egyáltalán nem számítottam rá, de vállaltam a kihívást. A csapat pedig fantasztikus munkát végzett, szóval nagyon elégedett vagyok velük.”

„Az első etap nem volt egyszerű. Ott volt a Ferrari is, valamint Pérez. Sokkal gyorsabbak voltak nálunk. Ezt követően jött el az én időm, és kemény volt a csata Pérezzel, akivel össze is értem, de nem volt gondom vele. Egyáltalán nem. Ez is kellett ahhoz, hogy eljussak a dobogóra. Ha nem így gondolkozom, most nem így állnék itt.”

„Ez nem egy megszokott dobogó volt, de nagyon örültem neki. Néhány embert meg is ölelhettem, ami remek volt. Boldog vagyok! Annyira boldog! Ez volt a nagy lehetőségünk, amivel maximálisan éltünk. Mindenünk megvolt hozzá, még egy kis szerencse is.”

