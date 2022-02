Lehullt a lepel a Williams autójáról!

A Haas, a Red Bull, a McLaren, az Aston Martin és az AlphaTauri után a Williams is bemutatta az új szabályoknak megfelelően tervezett 2022-es autóját. A csapat hétfőn jelentette be, hogy új, több évre szóló partneri szerződést kötött a Duracell-lel, így az akkumulátorgyártó cég márkajelzése is megjelenik majd az autón és a versenyzők ruháin egyaránt.

A grove-i istálló múlt héten már közzétett egy videót YouTube-csatornáján, amelyen pilótáik reagáltak a 2022-es festésre, ebből pedig az is kiderült, hogy egy új szín is szerves része lesz a dizájnnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a festés hangsúlyosabban utal majd a csapat brit származására, valamint a kék is több árnyalatban jelenik meg.

A csapatnak sikerült előrelépnie a tavalyi szezonban, hiszen a 2020-as nulla ponttal záruló idénnyel szemben tavaly 23 egységet sikerült bezsebelniük, amihez viszont nagyban hozzájárult a Mercedeshez távozó George Russell a kaotikus belga futamon szerzett harmadik helyével. A britek részben ennek is köszönhetően a konstruktőri pontverseny nyolcadik helyén zártak.

Jost Capito csapatfőnök úgy fogalmazott, szeretnék folytatni a tavaly megkezdett fejlődést és továbbvinni a munkát. „Nagyszerű szezont tudhatunk magunk mögött, különösen amiatt, hogy nagyobbat tudtunk előre lépni 2020-hoz képest. Ez az eredmény, a szerzett pontok, a dobogós helyezés hatalmas lökést adott az egész csapatnak. Remélem, ez a töltet ebben az évben is segít a legtöbbet kihozni az FW44-ből.“

Williams FW44 1 / 12 Williams FW44 2 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 3 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 4 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 5 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 6 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 7 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 8 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 9 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 10 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 11 / 12 Fotót készítette: Williams Williams FW44 12 / 12 Fotót készítette: Williams

A Williams jelentette be egyébként legkésőbb autóbemutatójának dátumát, ami miatt felröppentek olyan pletykák, hogy talán nem is készülnek el időben, és sokáig azt is titkolták, hogy olyan konstrukciót mutatnak-e be, amelyet már a teszteken is használni fognak, avagy csak a festésről hull le a lepel egy bemutató autón prezentálva.

Mindenesetre, az új szabályok lehetőséget nyitnak a Williams számára is, hogy tiszta lappal induljanak és feljebb lépjenek az erősorrendben. A távozó Russell helyére az F1-es tapasztalattal már bőven rendelkező Alex Albont hozták, akiben minden bizonnyal hatalmas bizonyítási vágy ég a Red Bullos kudarc után, a másik autót pedig ismét Nicholas Latifi fogja vezetni.

