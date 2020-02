Lehullt a lepel a Red Bull 2020-as F1-es gépéről: itt az RB16

Könnyen lehet, hogy a Red Bull Racingnek már nem lesz olyan időszaka, mint 2010 és 2013 között, amikor mindent megnyertek. Négy egymást követő alkalommal húzták be az egyéni és a konstruktőri trófeát, amire nem sokan számíthattak.

Az Adrian Newey tervezte autók rendkívül versenyképesek voltak, de Fernando Alonso a gyengébb Ferrarival még így is majdnem legyőzte Sebastian Vettelt 2010-ben és 2012-ben. Nagyon kevésen múlt az olaszok címe.

Vettel 2011-ben és 2013-ban is egy nagyon erős, domináns autót kapott, amikkel újra felért a világ tetejére, így négyszeres világbajnokként várhatta az új motorérát, mely végül mindent átírt a Forma-1-ben, a legnagyobb kategóriában.

Egyrészt a Red Bull azonnal elvesztette a vezető helyét, míg a Mercedes óriási dominanciát mutatva sorra húzta be a címeket. 2014 óta senki sem tudta legyőzni a németeket, akik idén sorozatban a 7. világbajnoki címüket szerezhetik meg.

Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Vettel 2014-ben rögtön kikapott az új csapattársától, Daniel Ricciardótól, majd távozott. A német kihasználta Fernando Alonso szerződésbontását, és a Ferrarihoz került. A „bikák” ettől a ponttól kezdődően pedig elkezdhettek Ricciardóra építeni.

Sokat nem kellett várnunk az újabb nagy tehetség megérkezésére, és immáron minden Max Verstappenről szól. Annak ellenére, hogy a holland Daniil Kvjat lefokozása miatt a szezon közben került a csapathoz, azonnal megnyerte az első futamát a „bikákkal.”

A Red Bull közben végig azon volt, hogy leváltsa a Renault-t, de a Mercedes és a Ferrari sem akart motort adni számukra. Miután a McLaren és a Honda kapcsolata nagyon nem működött, adódott a nagy lehetőség, hogy összeálljanak a japánokkal.

Ez is meg is történt, és a Red Bull-Honda tavaly több futamot és időmérőt is nyert. A japánok összességében meggyőzőbb munkát végeztek, mint az osztrákok az autóval, amit csak kevesen gondolhattak volna.

A 2020-as évnek egyértelműen úgy vágnak neki, hogy az új RB16 és a továbbfejlesztett Honda-motor Verstappen egyéni címét jelentheti. Ha ez sikerül, akkor a holland minden idők legfiatalabb F1-es bajnoka lehet.

Slider Lista Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing 5 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon, Red Bull Racing 6 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon, Red Bull Racing 7 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 8 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon 2020 9 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon 2020 10 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon 2020 11 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon 2020 12 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Alexander Albon 2020 13 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Max Verstappen 2020 14 / 25 Fotót készítette: Max Verstappen Max Verstappen 2020 15 / 25 Fotót készítette: Max Verstappen Max Verstappen 2020 16 / 25 Fotót készítette: Max Verstappen Max Verstappen 2020 17 / 25 Fotót készítette: Max Verstappen Red Bull Racing RB16 18 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 19 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 20 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 21 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 22 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 23 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 24 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16 25 / 25 Fotót készítette: Red Bull Content Pool

A Mercedes és Valtteri Bottas magasra tette a lécet az autóbemutatója előtt. A finn kissé más külsővel tért vissza a téli szünetről. A németek lazára vették a figurát.