Lehto: Teljesen abszurd az, hogy 15 verseny legyen 6 hónap alatt

A Forma-1 vezetői a jelenlegi helyzet ellenére sem tettek le arról, hogy a 2020-as szezont útnak eresszék az év második felében, és tervük, hogy minél több versenyt megmentsenek a versenynaptár számára.

Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója szerint 15-19 verseny is lehetséges lenne akkor, ha júliusban Ausztriában, vagy Silverstone-ban el tudna kezdődni a szezon. JJ Lehto szerint azonban teljesen abszurd ötlet ez.

„Mindig is azt mondtam, hogy 16 verseny elég a világbajnokság számára. De egy ilyen helyzetben, 15 versenyt megtartani 6 hónap alatt teljesen abszurd lenne” – nyilatkozta a finn Iltalehti újságnak.

A korábbi Forma-1-es pilóta kiemelte, hogy szerinte különösen a kisebb költségvetéssel rendelkező csapatokat érintené rosszul az összesűrített versenynaptár, és szerinte a kiscsapatok munkatársai sokkal nagyobb nyomásnak vannak kitéve egyébként is.

„Nagyon erőltetettnek tűnik ez a tempó, és nem tudom, hogy működne-e. A kisebb csapatok napról-napra élnek, most még jobban, mint korábban. Sosincs elég munkatársuk, akik vannak azok meg állandóan dolgoznak.”

„Ezeknek az embereknek most még többet kell majd dolgozniuk, és sokkal nagyobb felelősség fog rájuk nehezedni, mint a nagyobb csapatok munkatársaira.” Lehto szerint ezen emberek családja is meg fogja szenvedni ezt az időszakot.

„Arra is emlékezned kell, hogy ezeknek az embereknek családjaik vannak. Sok a fiatal, de másoknak meg kisgyerekeik vannak. Most hirtelen azt mondod nekik, hogy akkor most fél évig távol kell lenned tőlük” – zárta Lehto.

