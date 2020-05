Lehetséges a közönség nélküli F1-es futam, és Brawn-ék egy 19 versenyes szezont céloznak meg

Brawn a Sky Sports F1 Vodcast című műsorában beszélt arról, hogy valóban lehetségesek a zárt ajtók mögötti futamok a Forma-1-ben a koronavírus miatt, amikor a 2020-as szezon újraindul. Ezzel együtt fontolóra veszik azt is, hogy az idei kiírás a következő évre is áthidaljon.

A Kanadai Nagydíj törlésével Franciaország került a lista élére, mint potenciális évadnyitó helyszín. Ez június végét jelentené, bár Brawn elismerte, valószínűbb, hogy először csak júliusban fognak versenyezni.

Nagyobb esély lehet az Osztrák Nagydíjra, ahol akár dupla-nagydíjat is tarthatnak. Ausztriában javult a vírushelyzet, így nem kizárt, hogy közönséggel rendezzék meg az eseményt, bár ezt illetően is vannak még kérdések. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója elmondta, nyitottak a két versenyre is.

Brawn hinni akar abban, hogy még mindig lehet egy olyan bajnokságuk, ami 19 versenyből áll, és ha csak október végén válna lehetővé a szezon elkezdése, képesek lennének 8 nagydíjat rendezni, hiszen ez a minimum szám ahhoz, hogy egy világbajnokságról beszéljünk.

„Nyilvánvaló, hogy a csapatok és az összes résztvevő utaztatása az egyik legnagyobb kérdés lesz.” - fogalmazott Brawn, elismerve, hogy attól a ponttól kezdve meglehetősen önállóvá válhatnak. „A mi nézetünk az, hogy valószínűleg az európai indulás kedvező lesz, és ez akár egy zárt esemény is lehet.”

„Egy nagyon zárt környezetben lehetünk, ahol a csapatok charterként érkeznek, miközben gondoskodunk arról, hogy mindenki tesztelve legyen. Semmilyen kockázatot nem vállalnánk, így egy olyan versenyünk lehet, amin nem lesznek nézők.”

„Ez persze nem túl jó, de még mindig jobb, mintha egyáltalán nem versenyeznénk. Azt hiszem, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy több millió ember követi a sportot, és otthon ülnek. Nagyon sokan el vannak szigetelve, és ha mindezt meg tudnánk csinálni, életben tartván a sportot, valamint szórakoztatnánk az embereket, akkor az egy óriási bónusz lenne a jelenlegi válságban. Ugyanakkor senkit sem sodorhatunk veszélybe.”

„Egy olyan szervezeti felépítésre gondolunk, ami lehetővé tenné a legkorábbi kezdést számunkra, de egyúttal azt is, hogy képesek vagyunk mindezt megtartani. Nincs értelme úgy elindulni, hogy egy ideig újra megállunk, majd megint elindulunk. Azt hiszem, valószínűbb, hogy ez Európában lesz, és elképzelhető a zárt kapus esemény.”

Martin Brundle a Sky-tól megkérdezte, mi az oka annak, hogy a Forma-1 még mindig nem jelentett be dátumokat, noha más sorozatban ez már megtörtént. Brawn rámutatott arra is, hogy az F1 sokkal összetettebb, mint más bajnokságok.

„A szezonunk hosszabb, mint a többi versenysorozat nagy része. Kanadát nemrégiben elhalasztották, így ha őket is belefoglalnánk ebbe, akkor újra felül kell vizsgálni a naptárat. Szóval úgy éreztük, hogy jobb, ha várunk a naptár bemutatása előtt, amíg a helyzet stabilizálódik. Rendkívül sok munka van a háttérben.”

„Az FIA alapszabálya értelmében 8 verseny a világbajnokság minimum száma. Képesek vagyunk ezt megrendezni akkor is, ha október elején kezdünk. Lehetőség van arra is, hogy a következő évet érintsük a szezonnal, de azt feltételezzük, hogy ez idén sikerül. Elképzelhető, hogy januárban zárjuk le a szezont? Mindenféle komplikáció adott, amit csak el tudnak képzelni.”

„Ha július elején el tudnánk indulni, akkor egy 19 versenyes sorozatot szervezhetünk. Kemény lenne, mert akkor három futam jönne egymás után, majd egy hét szünet, ismét három futam, és megint egy hét szünet. Logisztikai szempontból is megvizsgáltuk ezt, és úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk tartani a 18-19 versenyt, ha képesek leszünk júliusban elindulni.”

Brawn azt is elismerte, hogy egyes versenyek dátumai kevésbé rugalmasak, mint mások esetében a helyszínek jellege miatt. „Vannak versenyek - például Szingapúrt nehéz elmozdítani, mert ez egy utcai pálya. Az utcai pályákat nagyon nehéz mozgatni a naptárban, mert az összeszereléshez és a hétvégére való átálláshoz szükséges logisztika nagy kihívás.”

„Vannak olyan pályák, ahol ezt könnyebb megtenni. Ahol egy fix versenypályáról beszélünk, ott valószínűleg 1 hónapon belül megrendezhető lenne a verseny. Egy zárt esemény esetén, ahol nincs szó jegyeladásokról, azt könnyebb megtenni.”

„Ez függ attól, hogy milyen típusú versenyről beszélünk, de ha megnézzük ezeket az ütemterveket, találhatunk néhányat kissé furcsa időben, de időjárás szempontjából azok továbbra is rendben lesznek.”

Brawn megerősítette, hogy a 2 napos hétvégék is lehetségesek a logisztikai és utazási kérdések enyhítése érdekében. Jó példa lehet erre Sanghaj, ahol a vámügyek általában időt vesznek igénybe. Ebben az esetben ez kiküszöbölhető lenne.

„Lehetséges, hogy lesz néhány 2 napos versenyünk a logisztikai igények kielégítése érdekében. Kína például valószínűleg 2 napos lesz, ha ott tudunk lenni, mert ha sikerül, és onnan továbbmehetünk a következő tervezett versenyre, akkor ez könnyen egy 2 napos futam lehet.”

Brawn végül hozzátette, jelenleg mindent megvizsgálnak a zárt kapus versenyek logisztikája kapcsán, kezdve azzal, hogy hogyan tudnák eljuttatni a helyszínre az embereket, őket miképpen védhetik meg, és hogyan tehetnék biztonságossá a paddockot, és oda kiket engednének be.

