Lehetőséget szeretne Fittipaldi az F1-es szuperlicensz megszerzéséhez

A korábbi Formula V8 3.5-ös bajnok vajmi kevés pontot adott hozzá idén az FIA szuperlicensz pontjaihoz, miután a Haasnak való tesztek mellett csupán tizenötödik helyen végzett a DTM-ben. A pilóta, miután az istálló autóját vezethette, azt nyilatkozta, hogy a csapat tagjaként egy „sokkal kiemeltebb szerepet” szeretne kapni a jövő éven.

„Nyilvánvaló, hogy a szuperlicensz az, amire hajtunk.” – nyilatkozta Pietro Fittipaldi. „Amikor megszerzem a szuperlicenszemet, szeretnék a csapat tartalékversenyzője lenni, de egyszerre csak egy dologra koncentrálok.”

Fittipaldi a szabadedzéseken szeretne lehetőséghez jutni, hogy megszerezze a szükséges pontokat. „Mivel nincsenek szezonközi tesztek, így a szabadedzéseken való szereplés kiemelten fontos szerephez jut.” – mondta. „Természetesen továbbra is szeretném ellátni az eddigi feladatomat is, aztán remélhetőleg jövőre majd több lehetőséghez jutok.”

„Négy pontra vagyok a szuperlicensz megszerzésétől.” – tette hozzá. „Ha négy első

szabadedzésen részt tudok venni a jövő éven, akkor már meg is lesznek. De van erre más lehetőség is, elindulni egy olyan bajnokságban, ahol pontokat és minden mást is lehet szerezni.”

Mindezek mellett Robert Kubica is próbál a jövőre pár szabadedzésen lehetőséghez jutni a Haasnál.

„Nyilvánvalóan figyelni fogom az eseményeket és várni, hogy mi fog történni” – mondta Fittipaldi. „Nem lehet tudni, hogy mi a pletyka és mi a valóság. Értelemszerűen ez is kulcsfontosságú szerepet játszik majd.”

„Szeretném folytatni a csapattal való munkát. Biztos vagyok benne, hogy mindez meg fog történni, de nem tudom, hogy Robert mennyire fog majd beleszólni az egészbe.”

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.