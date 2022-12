"Lehetetlen", hogy az idei évvel egy Verstappen-korszak kezdődjön Domenicali szerint

Max Verstappen 2022-es bajnoki címéhez nem sok kétség fért. Második világbajnoki címét négy versennyel a vége előtt biztosította be, bár az már korábban látszott, hogy nem lesz képes megállítani őt senki. A Mercedes az év elején egyáltalán nem volt versenyben, míg a Ferrari fontos pontokat hullajtott el stratégiai bakik vagy versenyzői hibák miatt.

Stefano Domenicali azonban nem gondolja, hogy ez a Red Bull uralkodásának kezdete lenne, ahogy korábban például Michael Schumacher Ferraris korszakában, vagy a Mercedes egyeduralmában láthattuk 2021-ig:

„Az igaz, hogy a Forma-1-ben voltak ilyen időszakok, de a jelenlegi szabályzatok, például a pénzügyi oldalon a költségvetési plafonnal, sokkal közelebb fogják hozni a csapatokat, így ezek az időszakok jóval rövidebbek lesznek” – mondta el a Forma-1 vezetője a Gazzetta Dello Sportnak adott interjúban.

2023-ban például nem elképzelhetetlen, hogy rögtön három csapat is ringbe szálljon a végső győzelemért. A Mercedes roppant gyors fejlődést mutatott be 2022 során és az év végén nyertek is egy futamot. A Ferrari esetében minden attól függ, Mattia Binotto utódja mit kezd a maranellói gárdával.

Domenicali arra számít, hogy mindkét csapat megszorongathatja a világbajnoki címvédőt: „Nem Verstappen esélyeit akarom ezzel lekicsinyíteni persze. Egy igazi kannibálként versenyez, teljes összpontosítással minden versenyen.”