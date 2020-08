Lehet, hogy Vettel mégsem csinálja végig a szezont?

Az utolsó közös évük a dicsőség helyett eddig jóformán csak a szenvedésről szólt, hiszen Vettel eddig öt futam után mindösszesen tíz pontot gyűjtött a bajnokságban, és a legutóbbi 70. Évfordulós Nagydíj alkalmával elég élesen bírálta a csapat taktikáját is.

Hamarabb kellett kiállnia a bokszba, mint azt ő szerette volna, miközben próbált felzárkózni a többiekre az első kanyaros megforgását követően, ezzel viszont forgalomba került, és lecsúszott a pontszerzésről is. Vettel a verseny során a rádióban adta csapata tudtára, hogy szerinte elszúrták a stratégiáját.

A futamot követően pedig kétkedve gondolkozott el azon, hogy nem azért kellett-e kiállnia hamarabb, hogy ezzel csapattársának, Charles Leclerc-nek ne kelljen őt megelőznie a pályán, és a monacói nem veszítsen miatta időt.

Még több F1 hír: Horner szerint akár a Mercedes is bűnös lehet a fékhűtők ügyében

A korábbi renault-s pilóta, Jolyon Palmer úgy véli, hogy a Ferrarin belüli elmérgesedett hangulat akár még Vettel korai távozásához is vezethet.

„Nem tudom, hogy végig tudja-e csinálni a szezont a Ferrarinál” – mondta Palmer a BBC Five podcastjében. „Napról napra egyre rosszabb a helyzet, nem is versenyről versenyre. Elég gyengén teljesít Leclerc-hez képest, aki a Ferrari új kedvence lett.”

„Leclerc a második évét tölti a csapatnál, és az elsőben felülmúlta Vettelt. Kötöttek egy hosszú és jövedelmező szerződést, és rá építenek a jövőben. Vettel pedig távozik a csapattól, és még a pontszerzés is nehezére esik. Négy versenyen alig volt a pontzónában, és egyedül Magyarországon tűnt úgy, hogy rendes pontokat szerezhet, de akkor is kétszer csúszott le a pályáról” – vázolta a szomorú igazságot Palmer.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pits Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„A német úgy hiszi, hogy valami nincsen rendben az autójával, és ez egyértelműen lejött a gyanakvó hangvételű verseny utáni nyilatkozatai során. Kezdenek elfajulni a dolgok közte és a Ferrari között.”

A korábbi F1-es szerelő, Marc Priestley azt gyanítja, hogy a Vettel kontra Ferrari szituáció csak a jéghegy csúcsa lehet, és a helyzet a csapat, valamint munkakörnyezetének mélyebben gyökerező problémáit szimbolizálja.

„Ez nem újkeletű probléma a Ferrarinál, hogy szétesnek az emberi kapcsolatok. Az emberek már korábban is beszéltek a mérgező munkakörnyezetről a Ferrarin belül, és talán ez is egy jele annak. Ez akár jóval mélyebbre is nyúlhat a felszín alatt, mint amit most a csapat és a jelenlegi versenyzője között látunk” – vélekedett Priestley.

A Ferrari rövidfilmje Leclerc-rel a főszerepben!