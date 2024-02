Lehet, hogy napokon belül eldől Horner sorsa? – sajtóhír

Az általában jól értesült brit Sky Sports ugyanis nemrég arról adott hírt, hogy tudomásuk szerint a független ügyvéd által végzett nyomozás már le is zárult, így napokon belül kiderülhet, mi lesz Horner sorsa.

A csapatvezető egyébként a folyamat alatt végig tagadta a vádakat, és jelen volt a Red Bull új autójának bemutatóján, illetve a bahreini előszezoni teszten is. Úgy tudni, az ügyről készült jelentés rendkívül hosszú, hiszen a 100 oldalt is meghaladja, és a dokumentum most már a Red Bull GmbH igazgatótanácsának kezében van, akik majd ez alapján eldöntik, Horner maradhat-e az F1-es csapat vezetője és ügyvezető igazgatója.

A Sky arról is beszámolt, hogy az ügy végkimenetele nemsokára megszületik, és erről kedden vagy szerdán adnak majd hírt a nagyközönségnek, hiszen Hornernek alapvetően vissza kéne térnie Bahreinbe, amennyiben a folytatásban is ő marad a csapatfőnök, mivel csütörtökön már elrajtol a 2024-es idény.

Ugyan az egész botrány részben a nyilvánosság előtt zajlott, és számos részlet szivárgott ki a holland médiának köszönhetően, arra nem érdemes számítani, hogy a Horner jövőjéről szóló döntés túlságosan mély részletekbe megy majd bele.

A Red Bull anyacége által kiadott közlemény minden bizonnyal alapos és igazságos vizsgálatról ad majd hírt, de a helyzet súlyossága és a titoktartás miatt túl sok információ nem kerül majd nyilvánosságra például arról, konkrétan mit követett el Horner, már ha egyáltalán bűnösnek találják.

Bárhogy is van és bármi is lesz a végeredmény, a bikások motorpartnereként dolgozó Ford minden bizonnyal örül ennek a hírnek, hiszen nemrég elég határozottan felszólították a Red Bullt, hogy most már ideje lenne pontot tenni a dolog végére.