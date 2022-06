Lehet, hogy még tovább kell várni a Haas első fejlesztéseire A Haas már jó ideje tervez bevetni egy komolyabb fejlesztési csomagot, de most úgy tűnik, hogy az a vártnál is később, talán csak a Magyar Nagydíjon kerülhet fel az autóra. Emellett a csapat azt is elmondta, hogy idén ez lesz az utolsó komolyabb fejlesztésük.